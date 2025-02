Pesaro, dopo la frana riaperta la strada di Montegranaro

PESARO – È stata ufficialmente riaperta strada di Montegranaro, dove il proprietario della scarpata è intervenuto con urgenza – dopo l’ordinanza emanata dal sindaco Andrea Biancani – per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti, che hanno causato la chiusura del tratto dallo scorso novembre.

In dirittura d’arrivo, invece, i lavori su strada di San Bartolo per il quale si prevede la riapertura già da inizio della prossima settimana. Infatti i privati proprietari delle aree hanno dato il via ai lavori per la rimozione delle piante pericolanti a inizio gennaio, per le quali si è resa necessaria una pulizia per il rispristino della viabilità. Anche in questo caso il sindaco aveva emanato un’ordinanza che obbligava i proprietari ad intervenire con urgenza sul tratto.

«Siamo in dirittura di arrivo – dicono Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora -, la strada di Montegranaro e ritornata ad essere transitabile mentre, per strada di San Bartolo, attendiamo la fine dei lavori che è prevista per la prossima settimana. Un grazie ai residenti della zona per aver pazientato e collaborato in queste settimane, sicuramente non facili, e ai rispettivi proprietari delle due strade che sono intervenuti in entrambe le aree».