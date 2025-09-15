Fiera di San Nicola, stimate 170 mila presenze. Pesaro Parcheggi: «Bilancio positivo»

PESARO – Fiera di San Nicola, il bilancio di Pesaro Parcheggi Srl, organizzatore dell’evento. Quattro giorni segnati anche da qualche polemica degli albergatori che lamentano il fatto che tutta la zona mare è off limits per le auto e registrano qualche disagio espresso dai clienti. Polemiche anche di qualche operatore che ha parlato di canoni alti per partecipare all’evento.

Pesaro Parcheggi esprime «grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione appena conclusa. L’edizione 2025 ha registrato numeri significativi, con una stima di oltre 170.000 presenze complessive e la partecipazione di 525 operatori commerciali, a conferma della vitalità e dell’attrattività di uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città».



La passeggiata tra i banchi della Fiera di San Nicola si conferma una tradizione irrinunciabile per la comunità pesarese e per i numerosi turisti che ogni anno scelgono di vivere l’atmosfera unica della manifestazione.



«L’edizione appena trascorsa ha coniugato l’offerta commerciale con momenti di svago e intrattenimento pensati per tutte le età. Grande apprezzamento hanno riscosso gli spettacoli serali, concepiti come piacevole pausa dalla passeggiata di shopping, e gli eventi pomeridiani dedicati ai più piccoli in Piazzale della Libertà, che hanno registrato un’ampia partecipazione e l’entusiasmo delle famiglie. Da sottolineare, inoltre, la funzionalità delle navette gratuite messe a disposizione, che hanno operato sempre a pieno carico, garantendo un efficace servizio di collegamento con il parcheggio scambiatore San Decenzio / Cimitero con risvolti positivi sulla viabilità delle aree limitrofe all’evento. Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’Ordine e a tutto l’apparato di sicurezza, il cui impegno costante e professionale ha consentito lo svolgimento della Fiera in condizioni di piena sicurezza per cittadini, visitatori e operatori. Il bilancio di questa edizione è estremamente positivo – commenta il Presidente Antonello Delle Noci – e ci incoraggia a proseguire nel lavoro di valorizzazione della Fiera di San Nicola, mantenendone intatta la tradizione e al tempo stesso arricchendola di contenuti e esperienze capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio».