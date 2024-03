Da Fano a Gradara a Pergola, ricordando Franco Basaglia negli incontri con lo storico John Foot

PESARO – L’11 marzo 1924 nasceva una delle figure più influenti e visionarie del Novecento italiano e non solo: Franco Basaglia. Per ricordare lo psichiatra italiano che ha rivoluzionato l’approccio alla salute mentale in tutto il mondo in occasione del centenario dalla nascita la Fondazione Libera.mente ETS, l’Istituto di Storia contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino e la Mediateca Montanari di Fano tra l’8 e il 9 marzo hanno organizzato un ciclo di incontri nella provincia di Pesaro con John Foot, storico dell’Università di Bristol.

Specializzato in storia italiana, Foot è uno dei più importanti studiosi internazionali di Basaglia e autore del saggio La repubblica dei matti. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978 (Feltrinelli, 2014). Lo accompagneranno Marco Labbate (vicedirettore Iscop) che dialogherà con lui e Vito Inserra (fondatore di Libera.mente) che traccerà alla fine di ogni incontro un quadro attuale della situazione della salute mentale nella Regione Marche.

Venerdì 8 marzo, alle ore 9.30, John Foot interverrà ai microfoni di Radio Fano alla trasmissione “Parliamo di” con Anna Rita Ioni. Alle 10 incontrerà all’Istituto Battisti alcuni studenti e studentesse del Liceo Nolfi-Apolloni, gli insegnanti e il preside Samuele Giombi. L’appuntamento è realizzato con la collaborazione della Mediateca Montanari e dell’Assessorato ai Servizi educativi, alla Memoria e alle Biblioteche. Nel pomeriggio John Foot giungerà a Gradara, dove, alle 18 incontrerà la cittadinanza al Teatro Comunale in un evento realizzato in collaborazione con Gradara Innova.

Sabato 9 marzo John Foot sarà a Pergola alle ore 10 dove parteciperà assieme agli studenti del Liceo Torelli a una visita a Casa Godio, una residenza riabilitativa psichiatrica realizzata da Libera.mente in spirito basagliano. Alle 10.45, alla Sala del Consiglio comunale, terrà una lezione agli studenti e alla cittadinanza. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Pergola.

Momento clou del tour in provincia di Pesaro di John Foot sarà il pomeriggio del 9 marzo. Alle ore 17.30, alla Mediateca Montanari di Fano, terrà una lezione all’interno del ciclo “Con le parole giuste”, la rassegna realizzata dalla stessa Mediateca e dall’Assessorato ai Servizi educativi, alla Memoria e alle Biblioteche, giunta alla XIII edizione. L’evento potrà essere seguito da tutta Italia sulla pagina Facebook della Mediateca Montanari.

Agli insegnanti che partecipano a uno degli incontri e che si iscriveranno inviando una mail a iscop76@gmail.com saranno riconosciuti i crediti formativi.