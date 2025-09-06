Caso di Dengue a Pesaro, disinfestazione nel quartiere di Loreto e pronto soccorso

PESARO – Caso di Dengue, via alla disinfestazione.

Si comunica che, a seguito della segnalazione di Ast di un caso (importato) accertato di dengue di una persona domiciliata nel comune di rientro da un viaggio all’estero, questa notte, domenica 7 settembre, dalle ore 3.00 fino a circa le ore 7.00, Aspes effettuerà interventi di disinfestazione con trattamento adulticida e larvicida di zanzara tigre in zona Loreto e nei pressi del Pronto soccorso di Pesaro come previsto dall’ordinanza n. 1945 del 6 settembre 2025.

L’area interessata dal trattamento, che copre un raggio di circa 200 metri dalla localizzazione dell’evento, come previsto dal PNA (Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi) riguarderà le seguenti strade: via Oberdan, piazzale Garibaldi, via del Teatro, p.le Lazzarini, via del Risorgimento, viale Liberazione, via delle Contramine, via Curiel, via XI Febbraio, via Bramante, p.le Albani, via dell’Arco, via Passeri, via Venturini, via Branca, via Galigarie, via Mirabelli, parcheggi cimitero centrale, via Madonna di Loreto, via Paci, via Bruscolini, via San Felice.

Da stamattina, si stanno affiggendo volantini informativi nelle zone indicate, in cui i cittadini dovranno adottare misure (analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte a evitare possibili punture di zanzara tigre e a evitarne la proliferazione come riportato nell’ordinanza dirigenziale n. 731/2009 che indica di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento.

Il Comune riporta inoltre le indicazioni utili per i proprietari di cani e gatti a cui si raccomanda, durante il trattamento, di: chiudere le finestre e non lasciare gli animali all’esterno; rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce); togliere le ciotole destinate a cibo e acqua e reimmetterle dopo 6 ore successive al trattamento.