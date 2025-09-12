La Corte dei Conti bacchetta il Comune di Pesaro, è polemica politica

Baldelli e Baiocchi parlano di «sistema Pesaro e gestione allegra». Perugini: «Tutto nella massima virtuosità»

PESARO – La Corte dei Conti bacchetta il Comune di Pesaro.

La delibera 81 della Corte dei Conti dello scorso 31 luglio guarda ai bilanci 2022–2023 del Comune di Pesaro (riferiti all’era Ricci). Il tema è che gli equilibri formalmente sono ok, ma sarebbero stati costruiti in gran parte con l’uso disinvolto dell’avanzo di amministrazione.

La Corte dei Conti critica nel merito. «Svariate spese correnti (copete con l’avanzo, ndr) facevano riferimento, tra le altre, a spese per contributi a vario titolo, quote associative, trasferimenti correnti, contributi e rimborsi diversi ad enti ed associazioni, manutenzioni ordinarie, tributi, servizi amministrativi, fitti e locazioni o al finanziamento del Fcde (fondo crediti dubbia esigibilità)».

Il caso diventa subito politico. L’assessore Francesco Baldelli tuona. «Sistema Pesaro e Sanità. Cosa ha combinato Ricci nel nostro Capoluogo di Provincia? La Magistratura contabile ha bacchettato la gestione amministrativa della passata gestione Ricci 2022-23. Eppure – attacca Francesco Baldelli – vorrebbero esportare il cosiddetto Sistema Pesaro nelle Marche, quando invece la priorità è una sola: sistemare Pesaro».

Nicola Baiocchi, consigliere Fdi, critica. «La Corte dei Conti ha mostrato cosa significasse amministrare ‘alla Ricci’: usare l’avanzo di amministrazione per pagare le spese di tutti i giorni magari così per aumentare il proprio consenso elettorale e politico, riferimento abbastanza diretto all’impianto messo in evidenza dalla Procura con l’inchiesta Affidopoli; rinviare sistematicamente opere e progetti; raccontare ai cittadini una città che, nei numeri ufficiali, sembrava virtuosa, ma che in realtà viveva di maquillage contabile. In poche parole: tanti annunci, poche realizzazioni».

Baiocchi chiude: «Non è un caso che lo stesso schema si ripeta oggi in campagna elettorale. Ricci spara promesse a raffica senza dire da dove prenderebbe le risorse per coprire le sue mirabolanti e vuote promesse. La verità è che con Ricci presidente i cittadini si ritroverebbero a fare i conti con nuove tasse, perché i soldi non cadono dal cielo e i suoi numeri non tornano mai».

Ribatte colpo su colpo Marco Perugini, capogruppo PD.

«Leggere i comunicati di Baldelli, Baiocchi e della destra marchigiana sul presunto giudizio della Corte dei Conti lascia senza parole. Ancora una volta si cerca di piegare la realtà a fini elettorali, offendendo non solo l’Amministrazione comunale di Pesaro, ma soprattutto il lavoro serio e rigoroso della struttura tecnica e dei dirigenti. La Corte dei Conti, infatti, non ha inflitto nessuna sanzione al Comune di Pesaro, né ha richiesto revisioni dei documenti contabili. Ha fornito esclusivamente raccomandazioni di carattere prudenziale. Nulla a che vedere con la narrazione da campagna elettorale che Fratelli d’Italia e i loro portavoce locali provano a costruire. Questi signori dimenticano – o fingono di dimenticare – che i rendiconti 2022 e 2023 coincidono con gli anni più difficili degli ultimi decenni: rincari energetici senza precedenti, crisi sociale, inflazione pesante. In quella fase, grazie a un bilancio sano, Pesaro ha potuto utilizzare l’avanzo – come consentito dalla legge nazionale – per garantire servizi ai cittadini e tamponare il caro energia, evitando che i pesaresi pagassero un prezzo insostenibile. Non solo: in quegli stessi anni, la nostra città ha saputo accrescere il proprio patrimonio, generare avanzi consistenti (64,5 milioni nel 2023 e 66,1 milioni nel 2024, con oltre 2,7 milioni di avanzo libero disponibile) e ridurre i residui attivi, segno di una gestione seria e attenta. Quando FdI ha letto “Corte dei Conti”, ha subito pensato alle bocciature che hanno colpito la Regione Marche, come nel caso dei 12 milioni spesi da ATIM con il Dipartimento Sviluppo Economico. Lì sì che i controlli hanno accertato gravi irregolarità: con tre decreti, l’Autorità Anticorruzione (ANAC) ha richiesto ad ATIM la restituzione di quasi un milione di euro di fondi FESR per appalti gestiti in maniera irregolare. Altro che trasparenza e rigore».