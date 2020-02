Coronavirus, tavolo tecnico a Fano: «Al momento non esistono criticità, ma pronti a risposte tempestive»

FANO – Coronavirus, nessun caso in provincia di Pesaro, ma tavolo di controllo a Fano.

Sabato alle ore 16 nella sede della protezione civile di Fano, il sindaco Massimo Seri ha convocato il tavolo del Centro Operativo Comunale della città di Fano.

Sono stati presenti, oltre al vicesindaco Fanesi, il direttore dell’area prevenzione malattie infettive di Asur Fano Marco Monaldi, il dirigente Pietro Celani, il comandante della Polizia Locale Annarita Montagna, il dirigente dei servizi sociali Roberta Galdenzi, il presidente del CB Club Mattei Saverio Olivi, Federico Fabbri e Fabrizio Battistelli dell’assessorato ai lavori pubblici.

Il Coc è stato convocato a seguito delle informazioni relative all’allerta per il nuovo Coronavirus e per monitorare la situazione sanitaria nel territorio.

Le competenze tecniche sono del Gores, Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie, tavolo tecnico che la Regione Marche ha costituito da tempo in modo strutturale per dare risposte tempestive alle emergenze sanitarie.

Il Coc è convocato in maniera permanente e resta in contatto con tutte le autorità proposte in particolare con il Gores e la Prefettura. Dal tavolo fanno sapere: “Al momento non esistono criticità tali da assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell’ambito del Comune di Fano”.

Diffuse alcune linee guida. I cittadini che hanno dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi dei loro medici, ma devono contattare telefonicamente i medici di medicina generale o, durante gli orari in cui non c’è la reperibilità, la guardia medica, che fornirà le indicazioni in base alle singole situazioni.

La richiesta ai cittadini è quella di affrontare questa emergenza con attenzione ma senza allarmismi, contribuendo ad evitare la diffusione seguendo le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità:

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

10. Gli animali da compagnia non diffondono il virus

Informazioni più dettagliate possono essere reperite al sito web: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus