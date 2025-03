Pesaro, consegnati i nuovi spazi dei musei civici: mostre di Caffè, Fiorucci e Mengaroni

PESARO – Musei civici, due piani recuperati per 800 metri quadri in più. Mostre ed eventi, in programma ci sono già Nino Caffè, Fiorucci e Ferruccio Mengaroni.

«Da oggi Pesaro ha 800 mq di spazi espositivi in più; aumenta ancora l’offerta culturale della città». Il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco assessore alla Cultura e Turismo Daniele Vimini e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi presentano i lavori appena conclusi ai Musei Civici di Palazzo Toschi Mosca che ampliano gli spazi dopo l’intervento di riqualificazione architettonica, restauro e risanamento conservativo svolto dal Comune.

«È una giornata emozionante perché si chiude il primo degli interventi finanziati dal Pnrr – dice il sindaco –. Ne siamo orgogliosi perché l’obiettivo era quello sia di avviare tutti i cantieri, sia di concluderli. In questo caso l’abbiamo fatto in anticipo rispetto al cronoprogramma. L’operazione ci permette di restituire alla città i depositi ed ex-falegnamerie, finora sconosciuti alla quasi totalità dei pesaresi e di migliorare la razionalizzazione degli spazi culturali del centro storico» dice il sindaco che evidenzia come, gli stessi, «si arricchiranno di un piano terra (ex falegnamerie, 340mq a cui vanno aggiunti i 40mq adibiti a sala riunioni), che dedicheremo alla fotografia e alla grafica, liberando lo spazio bianco di via Zongo, e consentendo un risparmio sugli affitti di 12mila euro l’anno. Si arricchiranno anche di un primo piano (da oltre 450mq), per le esposizioni temporanee».

Gli ambienti entreranno a far parte dei Musei Civici. Il primo piano ha l’accesso dallo scalone monumentale; qui è presente un ascensore che ne assicura la piena accessibilità; ospiterà le mostre temporanee, dal 17 maggio, a partire da Nino Caffè. Tra Naturalismo e Satira (pittore e incisore) per proseguire con le opere del pittore Franco Fiorucci (dal 30 settembre al 19 novembre) e con Ferruccio Mengaroni. Genio della Ceramica a cui la città dedica un’esposizione nel centenario della sua morte(dal 6 dicembre fino a metà 2026).

Il piano terra (ex falegnameria), destinato alle esposizioni di grafica e fotografia, si aprirà al pubblico da maggio, con l’esposizione sul pittore, scultore, fotografo Alberto Barbadoro, anche graphic designer della Biblioteca e Musei Oliveriani. Una programmazione che, ricorda il sindaco Biancani, «si aggiunge a quella degli eventi (di ieri, ndr) che abbiamo voluto presentare con largo anticipo rispetto al consueto, per venire incontro alle esigenze degli operatori turistici e di tutte le realtà del settore. Speriamo che anche le mostre del nuovo spazio dei Musei Civici, saranno apprezzate sia dai pesaresi, sia dai turisti che visiteranno la città».

Per il vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini, «È davvero un orgoglio poter restituire alla piena fruizione della città questi spazi che ospitavano, anche storicamente, la falegnameria e i locali di attrezzistica del Palazzo. Il piano terra sarà fruibile e accessibile dalla corte storica del Toschi Mosca (quella della Libreria open air del ROF) in collegamento alla vicina Chiesa dell’Annunziata recentemente ristrutturata e riaperta grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Pensato per l’illustrazione, la grafica e la fotografia – forme d’arte non minori che a Pesaro hanno molto da dire e da esporre – il piano terra andrà a sostituire, nel ricco scacchiere dei luoghi della cultura, lo spazio bianco di via Zongo. Sarà dotato anche di una sala conferenze da circa 40 posti, utile ad accogliere le presentazioni delle mostre in corso. Il primo piano risolverà invece un tema decennale: ospiterà le mostre temporanee finora allestite nell’ammezzato dei Musei Civici sacrificando le esposizioni permanenti, in particolare quelle del Novecento che riporteremo nella collocazione originaria, più giusta e “centrata” e da oggi più libera».

Vimini, ha rivolto anche un «ringraziamento ai residenti dell’area che hanno convissuto con un cantiere non semplice ma che restituirà quel decoro al palazzo auspicato anche dagli stessi. Ai condomini destineremo una visita guidata riservata».

«L’intervento su Palazzo Mazzolari Mosca – precisa l’assessore Pozzi – era diviso in due stralci. Il primo, quello che si è concluso oggi da 700mila euro, era per il completamento degli spazi museali e d’esposizione. Un’operazione svolta in 9 mesi con grande attenzione da parte delle ditte e dei professionisti, per rendere più funzionale e soprattutto accessibile, questo spazio importante per la vivacità culturale della città, su cui il Comune sta continuando a investire».

Avviato il 17 giugno 2024 il cantiere di Palazzo Toschi Mosca è terminato dopo nove mesi. I lavori sono stati realizzati dalla RTI con capogruppo la ditta LANCIA S.R.L. di Pergola e mandante la APLOMB Srl di Staffolo (AN). I progettisti sono: Studio Paci Beta Soc. Cons. a Rl, geologo Alberto Antinori, architetto Maurizio Sabatino Pirocchi, Fabiano Ferrucci. RUP dell’intervento è l’architetto Stefano Amadio, il direttore lavori è l’architetto Maurizio Severini, dirigente del servizio Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Pesaro.

«In questi giorni – aggiunge Pozzi – sta partendo anche l’ultimo dei grandi cantieri collegati alla rigenerazione urbana e Pnrr, quello di Palazzo Mazzolari Mosca da 4,9milioni di euro, che interessa l’ex sede dell’ufficio Cultura del Comune per trasformarli in sede museale e che, insieme a quelli a Palazzo San Domenico e Palazzo Almerici, completa gli oltre 22milioni di euro di investimenti che stiamo portando avanti, in un raggio di 600 metri, nei grandi contenitori della città».