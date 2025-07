Pesaro, in Comune le lauree dell’università Politecnica delle Marche

Ospitati 11 neolaureati del corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione dell’Università Politecnica delle Marche. Biancani: «Un piacere ospitarvi in questo giorno così speciale per voi e per le vostre famiglie»

PESARO – Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, sono stati ospitati 11 neolaureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione dell’Università Politecnica delle Marche, della sessione di laurea estiva 2024/2025.

«È un piacere ospitarvi in questo giorno così speciale per voi e per le vostre famiglie», ha detto il sindaco Andrea Biancani. «L’amministrazione comunale sta continuando ad investire sul vostro futuro e siamo in costante contatto con l’Univpm per l’individuazione di nuove sedi, più comode ed efficienti, rispetto all’attuale in zona Torraccia che è lontana dall’ospedale e dalla stazione dei treni, quindi scomoda per gli studenti e il personale».

Nel frattempo, proseguono i lavori al San Domenico (ex Mercato delle Erbe) da oltre 8 milioni di euro. «Puntiamo a finire tutto entro il 2026, come da cronoprogramma, sapendo che, qualora si volesse destinare l’edificio solo a sede universitaria, sarà necessario uno sforzo ulteriore di risorse per completare i lavori; una bella opportunità, anche per le attività del centro storico, che non possiamo rischiare di perdere».

Ed è proprio l’ex Mercato delle Erbe che, a lavori terminati, potrebbe ospitare le sedi universitarie di ingegneria e infermieristica: «Con l’università stiamo scegliendo la via più opportuna ma, sicuramente, è bene sapere, che il Comune se ne sta occupando e che sta valutando, assieme ai diretti interessati, soluzioni più efficienti e adatte».

Il sindaco, poi: «Grazie a tutti gli studenti che hanno scelto Pesaro come città dove proseguire i loro studi, con i tanti sacrifici delle famiglie. Voi siete i nuovi manager, docenti e ricercatori; professioni di cui c’è sempre più richiesta», ha concluso.