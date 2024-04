Circolo della stampa Pesaro, svelati i nomi dei premiati

PESARO – Sessant’anni del Premio Circolo della Stampa di Pesaro, il riconoscimento destinato ai pesaresi (della provincia) di nascita, d’adozione, di origini e onorari, che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale,

scientifico, imprenditoriale, culturale e sportivo. Ecco i premiati per il 2024.



La manifestazione, fra le più longeve in Italia, si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, della Provincia di Pesaro-Urbino e del sostegno delle maggiori aziende del territorio.

Mercoledì 19 giugno, alle ore 17:30, presso l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, riceveranno il riconoscimento: Annamaria Alberghetti (in video), soprano e attrice; Marco Andreani, biologo, neo presidente della Federazione Europea di Immunogenetica; Ilaria Pascucci, astrofisica, professore di scienze planetarie presso l’Università dell’Arizona; Valeria Pascucci, top manager di Amazon presso la sede di Seattle; Valerio Rossi Albertini Tiranni, fisico CNR e divulgatore scientifico.



Sarà inoltre assegnato il Premio “Orgoglio Pesarese” a: Girolamo Allegretti, storico.

Il Premio “Speciale”, dedicato agli anniversari, andrà invece alla: Famiglia Paci, nel 30° anniversario (1994-2024) dell’assassinio del Rag. Ubaldo Paci ad opera della “Banda della Uno Bianca”.