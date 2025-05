Pesaro, il cavalcaferrovia sulla statale riapre a due corsie

Era a senso unico alternato da ottobre per il cedimento della scarpata. Limite dei 30 km/h. Carreggiate ristrette per ultimare i lavori

PESARO – Da sabato 24 maggio riapriranno entrambe le corsie del Cavalcaferrovia della SS16.

L’annuncio arriva dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che dopo l’ultimo sopralluogo spiega: «Quel tratto di Statale era regolato da semaforo, con una viabilità a senso unico alternato dallo scorso ottobre, a causa degli interventi che si sono resi necessari dopo il cedimento della scarpata causata dalle forti piogge.

Avevamo annunciato la fine dei lavori entro la fine del mese, ma questo non sarà possibile perché secondo il cronoprogramma che ci è stato dato dal direttore dei lavori mancano ancora 3-4 settimane al completamento degli interventi.

Tuttavia, per garantire comunque il ripristino della viabilità a doppio senso, ho richiesto un sopralluogo con i tecnici ed è stato deciso di ridurre l’area del cantiere attualmente in corso per la messa in sicurezza della frana e consentire il doppio senso di circolazione».

Un caso su cui non erano mancate le polemiche dell’opposizione.

I lavori proseguiranno, quindi, ma in modalità tale da non compromettere il transito dei mezzi. «Intanto a partire da questo fine settimana il traffico non sarà più alternato e regolato da semaforo. Sarà quindi possibile transitare nei due sensi di marcia contemporaneamente, anche se su corsie leggermente più strette rispetto alla configurazione originaria e con alcune limitazioni. Per garantire la sicurezza è necessario istituire un limite, temporaneo, della velocità a 30km/h, (per il tratto interessato dagli interventi) che sarà regolarmente segnalato tramite cartelli. Ci stiamo attivando, come Comune, anche alla realizzazione di dissuasori sonori all’inizio e alla fine del restringimento».

E continua il sindaco: «Qualora i lavori dovessero richiedere una nuova chiusura della carreggiata sottostante la parete franosa saremo costretti a farlo, ripristinando, ma solo temporaneamente, un senso unico alternato. Ci auguriamo di non doverlo fare, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e automobilisti».

E conclude: «Il tratto di strada in prossimità del cavalcaferrovia è uno tra i più frequentati, ogni giorno, da centinaia di cittadini che si spostano per lavoro. Siamo consapevoli che il cantiere si è prolungato più del dovuto e in questi mesi, inevitabilmente, gli interventi hanno comportato dei disagi, che in vista della bella stagione vogliamo eliminare. Per questo abbiamo spinto per l’aperura delle due corsie seppur ristrette».