Bollette acqua, Marche Multiservizi: «Obbligati ad applicare tariffe di Aato e Arera»

Il gestore interviene sul dibattito sulla retroattività. «Giudice di pace ha sospeso la bolletta di un cliente in via cautelare, nessuna pronuncia»

PESARO – Bollette acqua, Marche Multiservizi fa chiarezza sugli aumenti.

«Come gestore del servizio idrico integrato, Mms è obbligata ad applicare le tariffe predisposte dall’Autorità d’ambito territoriale (Aato n° 1 Marche Nord) ed approvate dall’Autorità di regolazione nazionale (Arera). Si ricorda che Arera, organismo indipendente che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, determina il metodo tariffario per il servizio idrico integrato e approva le tariffe predisposte dai soggetti competenti».

Il caso delle bollette è esploso nelle scorse settimane e la protesta è stata forte da più parti. La stangata per l’aumento delle tariffe era stata comunicata dall’Aato a ottobre e materializzata sugli importi da pagare con scadenza a gennaio

Nel caso di specie, pertanto, Marche Multiservizi era obbligata ad applicare la delibera Arera n. 639/2023 del 27 Dicembre 2023 con cui si è stabilito il metodo tariffario e la delibera dell’Aato Marche Nord n. 23 del 25 Ottobre 2024 con cui sono state predisposte le tariffe poi sottoposte all’approvazione di Arera. Arera, tramite la delibera sopra citata (art. 8.2), prescrive che “a decorrere dall’ 01/01/2024 i gestori del servizio …sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe” riferendosi proprio a quelle proposte e approvate da ogni Autorità d’ambito territoriale che, nella fattispecie, sono quelle proposte e approvate dall’Aato 1 Marche Nord il 25 Ottobre 2024.

La disposizione che prevede l’applicazione delle tariffe deliberate a decorrere dall’01/01/24, stante la natura cogente, vale per tutti i gestori del servizio idrico d’Italia.

L’azienda precisa: «Il Giudice di Pace di Pesaro ha sospeso, in via cautelare, la bolletta di un cliente, tramite la quale Marche Multiservizi ha dato esecuzione alla delibera ARERA sopra citata fissando, per la discussione del ricorso, la data del 09/09/2025. Detto provvedimento, che è un’ordinanza e non una sentenza, non implica alcun giudizio di merito precludendo, semplicemente, l’esecutività della bolletta contestata il cui valore si aggira intorno ai 50 euro. Ciò significa che la Società non potrà procedere a recuperare coattivamente il credito ma, allo stesso tempo, non è statuito alcun diritto del ricorrente ad ottenere rimborsi né, tantomeno, la sua vittoria in giudizio.

Marche Multiservizi ha applicato la delibera Aato approvata il 25 Ottobre, indicativamente nello stesso periodo in cui la stragrande maggioranza delle Aato locali hanno approvato le rispettive tariffe, in assoluta conformità alla legge e alle disposizioni regolatorie ed è fermamente determinata a svolgere le proprie difese in rito e nel merito entro i termini fissati dalla legge sia avanti al Giudice di Pace che in sede amministrativa, sul ricorso straordinario presentato dall’avv. Perricci. Si ricorda infine che le tariffe deliberate nel 2024 riconoscono il diritto del gestore del servizio idrico di recuperare i costi (di gestione ed investimento) che sono stati effettivamente sostenuti in tutto il 2022: dall’01/01/2022 al 31/12/2022»-