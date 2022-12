L’attività del consiglio comunale di Pesaro tra sedute e delibere è costata poco più di un caffè per i cittadini

PESARO – Tutti i numeri del consiglio comunale di Pesaro. Una attività costata ai pesaresi poco più di un caffè. A presentare numeri, obiettivi e incontri promossi dall’organo di indirizzo della città nell’anno che si sta concludendo, è stato il presidente Marco Perugini: «Sono stati 12 mesi in cui non ci siamo mai fermati. Nonostante gli strascichi della pandemia siamo tornati in aula e abbiamo convocato 24 consigli (come nel 2021), di cui 2 monotematici: il 4 maggio sulla Politica sanitaria, il 25 novembre, sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne». Sono state 86 le proposte di delibera votate e 29 tra mozioni e ordini del giorno discussi. «Cifre che testimoniano – ha aggiunto – il grande impegno e il bel lavoro svolto dai 32 consiglieri che si sono adoperati garantendo una media delle presenze del 90% (94% del 2021, ndr) nonostante la difficoltà dovute dal conciliare la vita lavorativa e personale con quella istituzionale».

Numerose anche le Commissioni consiliari che si sono susseguite, «Insieme ai consiglieri le abbiamo convocate 137 volte (di cui 2 in seduta plenaria), per svolgere approfondimenti, analisi di temi e proposte e redigere atti» ha precisato il presidente. Nel dettaglio, la 1^ commissione si è riunita 12 volte; la 2^ e la 6^, 14; la 3^, 4^, 10^ e 12^ si sono riunite 6 volte; la 5^ e l’8^ 16 volte; la 7^ 19 volte; la 9^ e la 10^ 7 volte; l’11^ 8 volte.

«È stato un anno intenso – ha aggiunto Dario Andreolli, vicepresidente del Consiglio comunale – che ha visto un grande lavoro degli uffici comunali a cui va il ringraziamento da parte dell’intera assise. Sono stati i primi dodici mesi dall’inizio della legislatura che abbiamo potuto svolgere abbondonando gli schermi e incontrandoci di persona. Un aspetto molto importante: la dimensione umana della politica è fondamentale e porta a un confronto diretto che ha effetti anche sulla qualità delle decisioni prese». «L’anno che abbiamo vissuto è stato caratterizzato da una situazione complessiva molto complicata – ha aggiunto -, come dimostrato dal Consiglio di ieri sul Bilancio 2023 sul quale si è svolto un dibattito molto costruttivo, e molto diverso rispetto agli altri anni. Questo perché sentiamo il peso delle preoccupazioni dei cittadini, che riguardano tutti. Dobbiamo puntare al recupero della competitività del nostro territorio, messa alla prova da varie difficoltà, a partire dalla pandemia. È una sfida che ci obbliga alla presa di coscienza della necessità di dare risposte efficaci e immediate».

Sono stati 13 gli eventi patrocinati e la2^ edizione del Concerto di Natale. Ecco le spese collegate alle attività: i 135.000€ per le indennità dei consiglieri (gettoni), i 260€ per le missioni dei consiglieri e i 790€ per quelle svolte dal Presidente. «Una rendicontazione totale pari a 150.000€ di spese «per iniziative, attività e progetti a supporto della democrazia, trasparenza e partecipazione. Attività che costa ai pesaresi poco più di un caffè all’anno» ha concluso Perugini.

A rinforzare e diffondere quella dell’emiciclo, è stata l’attività che la Presidenza ha programmato e svolto, “extra consiglio”: «L’obiettivo che mi sono posto è stato quello di impegnarmi, e di conseguenza rischiare, un po’ di più promovendo iniziative che andassero oltre quelle normalmente di prerogativa del presidente del Consiglio comunale – ha aggiunto Perugini -. Ho voluto farlo soprattutto verso coloro che ci succederanno in questi scranni: i giovani della città a cui abbiamo dedicato, grazie anche alla grande collaborazione degli uffici, una serie di eventi e progetti».

A iniziare da “Ti presento il Comune”. L’iniziativa rivolta a studentesse e studenti lanciata a fine anno scolastico nel 2021, e che è stata pensata per «Far comprendere i ruoli delle istituzioni e i processi decisionali della città attraverso simulazioni, e con il supporto di illustrazioni e materiale didattico». Nella prima edizione (marzo/giugno 2022), ha coinvolto 550 alunni, 3 pcto (alternanza scuola lavoro), durante i 15 incontri che si sono svolti e che sono proseguiti, con la seconda edizione (in programma fino a giugno2023) che coinvolgerà 1311 alunni, 19 pcto durante 41 incontri.

Buona partecipazione anche per “Conoscere per amministrare”, la “scuola di cultura” che si è snodata in 6 moduli, 12 incontri con 12 relatori esterni e 9 del Comune, e che si è rivolta a 97 iscritti (1284 visualizzazioni on-line, circa 99 a incontro). La Presidenza ha inoltre supportato il lancio del nuovo organismo Forum Giovani, «portando a compimento un lungo percorso avviato con l’approvazione della delibera del 12 settembre 2022 e proseguito anche on i 7 eventi e incontri di presentazione con categorie interessate, associazioni e singoli» e il cui accreditamento scadrà il 31 dicembre.