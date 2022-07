Atletica, altro oro per la fanese Alice Pagliarini: trionfo anche nella staffetta

FANO – Alice Pagliarini concede il bis: dopo la medaglia d’oro conquistata qualche giorno fa nei 100 metri individuali al Festival olimpico della gioventù europea che si sta svolgendo in Slovacchia, l’atleta fanese trionfa anche nella staffetta femminile.

È stata proprio Alice ad aprire le danze nella prima frazione e lanciare il quartetto. La fanese ha poi passato il testimone a Sofia Pizzato (Gs Valsugana Trentino, già bronzo nei 100 metri ostacoli), a seguire Valentina Vaccari (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) ed infine Elisa Marcello (Atletica Valeria, bronzo dei 200 metri) che ha tagliato il traguardo per prima regalando all’Italia un’altra splendida medaglia.

L’Italia è d’oro in 2:11.27 con tre centesimi di vantaggio sulla Polonia (2:11.30), che non completa la rimonta, bronzo all’Ungheria (2:11.59); fuori dal podio la Repubblica Ceca (quarta in 2:11.72), leader fino a pochi metri dall’arrivo. Ancora una medaglia azzurra in staffetta, a tre settimane dall’argento agli Europei U18 di Gerusalemme dove Pagliarini e Marcello avevano corso nella finale.