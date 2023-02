Atletica Fano, corrono forte i fratelli Pagliarini ai campionati Italiani: due ori, un argento e un bronzo

FANO – Corrono decisamente forte i fratelli Pagliarini ai Campionati italiani Indoor under 18 che chiudono con 4 medaglie, 2 ori, 1 argento e ed un bronzo sia nei 60 che nei 200.

Pronti via: è subito trionfo per Alice nella distanza più corta dove ha dominato letteralmente la sua gara. già in mattinata aveva vinto agevolmente sia la batteria in 7″74 che la semifinale in 7″52 ma il capolavoro è arrivato in serata vincendo prepotentemente la finale tagliando il traguardo a braccia alzate con il tempo di 7″46 portandosi a casa il suo secondo titolo Italiano.



Bravissimo anche il fratello Francesco che, al primo anno nella categoria superiore, si è portato a casa una preziosa medaglia di Bronzo, soltanto pochissimi millesimi lo separano dalla medaglia d’Argento e tre centesimi dall’oro, 7″02 il crono finale dopo aver corso 7″15 in batteria e 7″02 in semifinale.



Mai i due hanno concesso il bis a distanza di 24 ore anche sui 200 metri: Alice si è confermata Campionessa Italiana; eccezionale crono per lei con 24″16 e seconda prestazione italiana di sempre e seconda prestazione mondiale dell’anno. Conferma in 22″09 anche per Francesco che si aggiudica così un argento.