Durante il 7° Trofeo Luigi Pratizzoli cadetti, l'atleta ha fatto registrare la migliore prestazione italiana under 16. La portacolori dell’Atletica Avis Fano era già scesa a 7.62 nei 60 indoor, crono più rapido di ogni epoca per una cadetta in Italia

FANO – Che nella Città della Fortuna sia nata una nuova stella dell’atletica è una verità nota agli addetti ai lavori da diverso tempo: Alice Pagliarini non è nuova ad imprese degne di nota sulla pista da atletica, ma quanto successo a Modena lo scorso weekend accende una volta di più i riflettori nazionali su di questa atleta.



Durante il 7° Trofeo Nazionale Luigi Pratizzoli dedicato ai cadetti, la giovanissima podista ha fatto registrare la migliore prestazione italiana under 16. Alice ha vinto la sua gara correndo gli 80mt con uno strabiliante 9.71 con vento +1.6, demolendo in un sol colpo sia il record ufficiale di Alessia Cappabianca (9.76 nel 2017 proprio a Fidenza), sia quello dubbio di Giulia Arcioni (9.75 senza anemometro nel 2000), stabilendo così il nuovo primato. (A questo link il VIDEO DELLA CORSA)



Nella scorsa stagione la portacolori dell’Atletica Avis Fano era scesa a 7.62 nei 60 indoor, il crono più rapido di ogni epoca per una cadetta in Italia. Una giornata da incorniciare per la 16enne che si sta sempre più ritagliando un ruolo da protagonista.