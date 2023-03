Ora la sprinter fanese è già al lavoro per preparare la stagione all'aperto per raggiungere nuovi traguardi nazionali e internazionali

FANO – La fanese Alice Pagliarini brilla anche in azzurro. Nel bellissimo impianto indoor di Lievin (Fra) dove si è disputato il triangolare under 20 Francia, Italia e Spagna, la sprinter fanese non si è fatta trovare impreparata alla convocazione azzurra.

Un esordio con il botto nella nazionale della categoria superiore alla sua: Alice ha trionfato nella doppia sfida dei 60 metri portando punti importanti per la vittoria finale della compagine italiana.

Con questa trasferta francese la campionessa italiana ha concluso la stagione indoor, che le ha portato due titoli italiani (nei 60 e nei 200 metri), il record italiano di categoria dei 60 metri, la finale ai campionati italiani Assoluti e la convocazione in nazionale.

Ora Alice è già al lavoro e punta alla stagione all’aperto per raggiungere nuovi traguardi nazionali e internazionali.

La classifica finale

Italia 157,5

Francia 157

Spagna 128,5