Atletica, doppietta per Alice Pagliarini: è campionessa italiana nei 60 e nei 200 metri juniores

FANO – Nuovo successo di Alice Pagliarini che si conferma imbattibile anche nei 200 juniores. Dopo il trionfo di sabato nei 60 metri, la saetta marchigiana vola in 24”10 sul giro di pista al coperto: appena otto centesimi in più del recente primato personale. È un’altra doppietta per la sprinter fanese delle Fiamme Gialle, come nella scorsa stagione alla rassegna allieve.

Non si sono fatti attendere i complimenti del sindaco Seri: «Strepitosa la nostra Alice Pagliarini. La giovane fanese si è laureata campionessa italiana under 20 nei 60 metri. Il suo incredibile talento le ha permesso di raggiungere un altro importante traguardo. Continua così Alice».