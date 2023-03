L'atleta, che è ancora under 18, si confronterà con le under 20 delle nazioni in gara in una doppia sfida nei 60 metri, dove sarà premiata la somma dei tempi

FANO – Prosegue l’escalation dell’astro nascente dell’atletica fanese Alice Pagliarini che, dopo i successi ottenuti negli ultimi mesi, scanditi da record e medaglie a ripetizione, si è nuovamente guadagnata la convocazione per la nazionale under 20.

La numero uno in Europa e la seconda al Mondo è stata convocata con la nazionale under 20 per prendere parte al triangolare Italia, Francia e Spagna che si disputerà a Lievin (Fra) il prossimo l’11 marzo.

Alice, che è ancora under 18, si confronterà con le under 20 delle nazioni in gara in una doppia sfida nei 60mt dove sarà premiata la somma dei tempi.