Atim e inchiesta affidi, Progetto Marche: «Squilibrio mediatico su Ricci»

PESARO – Atim e Opera Maestra, lo scontro tra le forze politiche di segno opposto in regione e comune di Pesaro è servito.

Progetto Marche mette benzina sul fuoco e lo fa con il candidato Agostino Vastante. «In un momento in cui le Marche avrebbero urgente bisogno di una riflessione seria e condivisa sulla qualità della spesa pubblica e sulla destinazione delle risorse regionali, assistiamo con crescente preoccupazione a un ribaltamento delle priorità nel dibattito politico e mediatico. Dopo l’inchiesta televisiva di Report, che ha acceso i riflettori su oltre 12 milioni di euro spesi dalla Regione Marche tramite ATIM (l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione istituita dal presidente Francesco Acquaroli) il silenzio delle istituzioni e della maggioranza di centrodestra risulta clamoroso quanto inaccettabile. Parliamo di fondi pubblici, assegnati in larga parte attraverso affidamenti diretti e finiti, per oltre un terzo, a società con sede fuori Regione, in particolare a Roma. Risorse che avrebbero potuto e dovuto sostenere servizi essenziali, imprese locali e progetti a beneficio diretto dei marchigiani, sono state invece impiegate in iniziative promozionali discutibili, prive di trasparenza e di un effettivo impatto economico sul territorio. È bene ricordare che la stessa Giunta regionale ha dovuto trasmettere ad ANAC e Corte dei Conti ben 48 pagine di documentazione, in cui si parla apertamente di una “diffusa approssimazione nella gestione amministrativa” dell’Agenzia».

Per Vastante «Un’ammissione implicita, che però non ha generato alcuna assunzione di responsabilità politica né chiarimenti pubblici da parte del presidente Acquaroli. A fronte di questo scenario inquietante, il dibattito pubblico si concentra in maniera sproporzionata su un avviso di garanzia a carico di Matteo Ricci, candidato alla Presidenza della Regione per il centrosinistra, relativo a un presunto vantaggio non patrimoniale per spese pari a 600 mila euro in cinque anni, finalizzate a eventi e promozione turistica realmente realizzati e destinati alla collettività. Senza entrare nel merito delle indagini, Progetto Marche denuncia con forza l’evidente squilibrio mediatico e politico: si solleva clamore attorno a cifre contenute e attività pubblicamente documentate, mentre si tace colpevolmente su gestioni ben più opache, che hanno drenato risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio.

«I cittadini meritano verità e trasparenza. Come si possono giustificare 12 milioni di euro affidati fuori Regione, senza alcun riscontro tangibile per l’economia marchigiana? È evidente che siamo di fronte a uno spreco sistemico, mascherato da operazioni di promozione. Le accuse rivolte a Ricci appaiono sempre più strumentali, messe in scena per distogliere l’attenzione dai veri scandali della Regione. Il centrodestra non può continuare a nascondersi: deve spiegare ai marchigiani come ha gestito le risorse pubbliche in questi anni».

Progetto Marche lancia quindi un appello a tutti i candidati e alle forze politiche per un confronto pubblico, serio e trasparente, fondato su temi reali e urgenti come sanità, risorse idriche, rifiuti, ambiente, politiche economiche.