L’assessore mette in fuga dei finti sordi e fotografa la targa della loro auto

PESARO – Non è la prima volta che veste i panni dell’assessore alla “Giustizia” e smaschera finti sordi che chiedono l’elemosina in centro.

Ancora una volta Enzo Belloni, assessore ai lavori pubblici, ha pubblicato un video su Facebook in cui mostra un uomo e una donna, che camminano in via Oberdan, zona teatro Rossini, dopo aver chiesto soldi ai passanti fingendosi sordomuti.

Belloni ha ripreso la scena e i due hanno reagito, poi sono state chiamate le forze dell’ordine. L’assessore ha scattato una foto alla targa dell’auto dove i due sono saliti e l’ha poi segnalata agli agenti che ora partiranno con le verifiche.

A dicembre era successo un fatto simile in via Curiel e ancora prima in piazzale Innocenti.