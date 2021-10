Pesaro, l’assessore Della Dora ai sindacati: «Assunzioni e nessun caos green pass»

PESARO – Polemica dei sindacati su smart working e green pass per i dipendenti pubblici, la risposta del comune di Pesaro.

«Sono state predisposte le prime azioni per accogliere le direttive che entro il 15 ottobre arriveranno dal Governo per l’adozione del Green pass; una progettualità condivisa secondo cui la qualità dei servizi passa sì per nuove assunzioni, ma soprattutto per l’aggiornamento delle competenze e la reingegnerizzazione dei processi lavorativi; una strategia che prevede le assunzioni nell’ottica di una riqualificazione virtuosa e puntuale, di personale e servizi» così Mila Della Dora, assessora pesarese con delega al Personale puntualizza le scelte adottate dall’ente.

Green pass obbligatorio

A partire dalla risposta alle necessità dettate dalla pandemia. «Ci siamo sempre fatti trovare pronti per garantire agli uffici di svolgere le attività in sicurezza, anche a fronte di una situazione del tutto inedita e imprevedibile come quella causata dal Covid-19. Non sarà un problema farlo nelle prossime settimane».

Della Dora sottolinea che «stiamo già applicando le indicazioni per il green pass obbligatorio nell’ambito dei servizi educativi. Per il restante personale comunale, nell’attesa delle linee guida che il Governo dovrà emanare entro il 15 ottobre, l’amministrazione non è rimasta inerme: i dipendenti hanno già ricevuto una circolare informativa e siamo già al lavoro per predisporre un’ipotesi di modalità operative, che presenteremo ai sindacati nella riunione, già calendarizzata, del 5 ottobre».

Formazione e assunzioni

In merito alle presunte carenze di personale, Della Dora spiega: «La qualità dei servizi non dipende solo dal numero del personale a questi dedicato. Occorre altresì reingegnerizzare procedimenti e processi, aggiornare e valorizzare le competenze individuali». Proprio per questo il Comune avvierà, a partire dai primi di ottobre, il “Progetto formativo per lo sviluppo delle competenze e dell’organizzazione”, destinato a tutti i dipendenti del Comune, elaborato dalla società specializzata Scs Consulting, con una durata complessiva di 9 mesi. «Saranno azioni formative mirate, rivolte a tutti i dipendenti e ai responsabili di Unità organizzative e dirigenti. Obiettivo è migliorare i processi, semplificarli, aggiornarli, attualizzarli, in vista del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini» aggiunge Della Dora.

Una “riorganizzazione virtuosa” che, per l’ente di piazza del Popolo, passa anche per la nuova programmazione di assunzioni 2022-2024 che arriverà, come concordato, a esito di un percorso da condividere con le organizzazioni sindacali in linea con le scelte strategiche dell’Amministrazione comunale.

«Sarebbe stato assurdo programmare nuovi ingressi nella struttura durante un periodo, come quello della pandemia, in cui la maggior parte dei dipendenti era in smart working». Appena sono uscite le normative nazionali legate al PNRR -, il Comune «ha spinto sulle assunzioni (anticipando i tempi di approvazione della riforma dei concorsi pubblici), indirizzandole a quei settori più interessati dai finanziamenti nazionali: edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici e SUAP. Grazie a tale scelta, solo all’edilizia privata, ad ottobre, arriveranno 4 nuove risorse che andranno ad aggiungersi alle 3 registrate nei primi mesi del 2021».

L’ultima nota dell’assessora riguarda la Polizia locale: «Sebbene la funzione sia stata trasferita all’Unione di Pian del Bruscolo, il Comune di Pesaro si è sempre mostrato sensibile alle esigenze del territorio. Per questo abbiamo previsto la cessione di quote assunzionali all’Unione stessa e il rinnovo del personale a tempo determinato relativo agli ausiliari del traffico».