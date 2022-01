Assemblea Pd Pesaro, l’idea: una festa dedicata all’Europa in onore di Sassoli ed Eusepi

PESARO – Assemblea comunale PD: presentato il nuovo esecutivo e l’idea di una grande festa dedicata all’Europa.

Si è tenuta il 20 gennaio la prima Assemblea del PD Pesaro dopo il Congresso di dicembre. L’Assemblea si è aperta con il ricordo di due iscritti e militanti del Pd, il pesarese Alex Eusepi e il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. A ricordare Eusepi, anche lui da poco eletto in assemblea, sono stati gli amici e compagni Marco Rossini e Marco Roscetti, con un video – fatto di foto, amici, sorrisoni – e un appello all’unità del partito, troppo spesso oggetto di divisioni interne, che Alex ha sempre vissuto con disagio e voglia di combatterle.

Il segretario Bellucci ha poi letto l’ultimo discorso di Sassoli e, insieme al presidente Timoteo Tiberi, ha rinnovato la proposta di commemorarlo con un evento che ricordi e faccia conoscere alla cittadinanza David Sassoli e i temi

europei.

«Come Partito dobbiamo raccogliere l’eredità di Alex e Sassoli – ha proposto Timoteo Tiberi, presidente del PD Pesaro -. Fonderemo la passione di Alex per il fare comunità e il sogno europeista di Sassoli in una Festa dell’Europa che organizzeremo tra qualche mese. Siamo l’unico grande partito veramente europeista in Italia e abbiamo il dovere di raccontare ai cittadini che cosa ha rappresentato l’Unione in questi anni e dove vogliamo portarla nei prossimi, in questo continuo percorso di costruzione di un’ Europa più giusta e solidale per cui ha lavorato Sassoli».



L’assemblea è stata anche l’occasione per nominare il nuovo esecutivo, quella che una volta si chiamava Segreteria:

Giampiero Bellucci: Segretario e responsabile welfare

Timoteo Tiberi: Presidente dell’Assemblea e tesseramento

Katia Perugini: Tesseramento e collegamento con i circoli

Marco Perugini: Rapporto con le Istituzioni e formazione

Anna Maria Mattioli: Cultura

Camilla Murgia e Laura Mengucci: Pari opportunità

Stefano Ridolfi: Coordinamento del tavolo sulla sanità

Michele Gambini: Ambiente e transizione ecologica

Luca Storoni: Quartieri e partecipazione

Alberto Antonelli: Organizzazione

Simone Cangiotti: Politiche giovanili

Andrea Nobili: Lavoro ed economia



Questa la squadra, insieme a due invitati permanenti (Giacomo Crescentini e Filippo Galeazzi), che assisterà il segretario Bellucci nel lavoro dei prossimi mesi sui tanti temi che interessano la città: «L’idea è di avere una segreteria

ampia, che possa lavorare al meglio per la ripartenza dei circoli».

Una prima proposta concreta l’hanno lanciata il segretario dei GD Cangiotti e il presidente del consiglio comunale Perugini, i quali hanno esposto all’Assemblea il progetto per coinvolgere tutte le realtà giovanili della città, creando un organismo amministrativo e consultivo simile all’esperienza dei quartieri che rappresenti tutti giovani under 35, coinvolgendo associazioni, presidenti di quartiere, rappresentanti delle scuole e del lavoro.

«Il Pd Pesaro va reso protagonista di questa iniziativa – sottolinea Perugini – e dopo la Agorà del Pd sulle politiche giovanili riteniamo importante che il partito si faccia carico della costruzione di un organismo istituzionale e permanente di rappresentanza dei giovani presso l’amministrazione comunale; a febbraio presenteremo una prima bozza della proposta».