Asili nido, Pd Pesaro: «Fondi carenti, polemiche sterili. La Regione faccia di più»

PESARO – Botta e risposta sugli asili nido, ancora uno scambio di accuse. Dopo l’intervento di Giulia Marchionni (Prima C’è Pesaro), arriva la risposta di Anna Maria Mattioli (Pd).

Marchionni faceva notare che i fondi stanziati dalla giunta Acquaroli sono gli stessi stanziati dalla giunta Ceriscioli.

«Se avesse letto la mozione prima di lanciare accuse infondate alla maggioranza si sarebbe resa conto che la debolezza è tutta nella sua solita retorica trita e ritrita, che certamente non porta beneficio alla causa per la quale ci stiamo impegnando – spiega Mattioli – Con le polemiche non si ottiene niente e non ci appartengono, la nostra richiesta all’amministrazione comunale che guidiamo, porterà solo benefici e gli effetti positivi già si stanno vedendo anche alla luce delle misure approvate nell’ultima riunione di giunta. Acquaroli stanzia gli stessi fondi della ex giunta Ceriscioli? Le esigenze delle famiglie sono cambiate, come conferma la stessa Marchionni avallando il nostro pensiero, in quanto l’età pensionabile dei nonni che costituivano un prezioso welfare familiare si raggiunge sempre più in tarda età e le situazioni lavorative di entrambi i genitori, anche a causa delle precarietà, necessitano un cambio di passo delle politiche di assistenza e accesso agli asili nido. Come conferma lei stessa è proprio la carenza del contributo regionale e statale agli enti locali che pesa fortemente sulla gestione del bilancio comunale, la nostra azione quindi parte dalla richiesta diretta al Sindaco e alla giunta che potrà poi rivalersi anche su tutte le istituzioni che al momento sono fortemente carenti su questa azione di welfare familiare».

Per la maggioranza consiliare «L’opposizione ha sempre e solo puntato il dito sulla giunta pesarese che nei fatti con le sole risorse proprie di bilancio detiene il titolo di una delle migliori offerte educative d’Italia, e la grande domanda di ingressi ancora lo dimostra. Si registra però ad oggi l’assenza di erogazione di fondi aggiuntivi regionali più volte richiesti con incontri tra l’assessora regionale e l’assessora alla Crescita del Comune di Pesaro Camilla Murgia, alla quale è stato risposto che non ci sono “denari” per incrementare questo servizio. La mozione presentata dalla maggioranza consiliare a firma PD, andrà principalmente a sollecitare Sindaco e giunta per implementare i posti nido con l’aumento di fondi destinati alla fascia 0-3 alla luce delle nuove dinamiche familiari ed esigenze dei genitori lavoratori che anche grazie al bonus Inps ha visto l’impennata della domanda del servizio. Siamo stati più attenti a percepire un disagio anche scendendo in piazza ad ascoltare le mamme e i padri che chiedevano aiuto concreto per i loro figli, insieme all’assessora Murgia e al Presidente della Commissione servizi educativi Tomas Nobili. Sono in atto dinamiche di trasformazione sociale, di aumenti esponenziali di costi energetici e di gestione, e se negli anni passati il contributo regionale poteva essere soddisfacente ad integrare i fondi comunali per i servizi educativi, oggi non lo è più ed è ovvio che la Regione oggi governata dalla giunta Acquaroli debba agire con una presa d’atto di trasformazione delle politiche rivolte alle famiglie e ai bambini; troppo semplice dire non ci sono “denari”, vanno trovati, rinunciando ad esempio alle continue mance elettorali. Dichiarano di non essere “anti-Pesaro” lo dimostrino con fatti concreti».