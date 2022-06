Asia e la sua “Lo faccio per me”: intervista alla giovanissima cantante fanese

FANO – Grinta e dolcezza: sono questi i tratti distintivi di Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che sta raccogliendo non pochi consensi con il suo ultimo singolo “Lo faccio per me”. La 16enne, studentessa del liceo economico sociale, ha già all’attivo altri due singoli (“Lasciarsi Andare”, 2020, “Non c’è un Giorno”, 2021, li trovate all’interno dell’articolo). Nonostante la giovane età ha già le idee chiare sul suo presente e sul suo futuro. Quella che segue è l’intervista per CentroPagina.



Come nasce il tuo amore per la musica?

«Sono nata in una famiglia in cui sia mia mamma che mio padre amavano la musica, mio papà era un musicista e mia mamma ballava. Crescendo in questo ambiente non potevo che amare anch’io la musica… Così all’età di otto anni ho deciso di iniziare a frequentare una scuola di canto e da quel momento ho capito proprio che era la mia strada».

Come definiresti il tuo genere musicale? A chi ti ispiri? Chi sono i tuo artisti di riferimento?

«Il mio genere musicale lo definirei pop con sfumature dark che presto avrete la possibilità di ascoltare! Mi ispiro ad Emma Marrone. Ma non solo. Prendo come artisti di riferimento Alessandra Amoroso, Madame e Salmo. In loro ritrovo tutto quello che mi serve».

Sei giovanissima e stai muovendo i primi passi nel mondo della musica: come ti immagini tra qualche anno?

«Questa domanda mi mette sempre un po’ in crisi… Ma sicuramente mi immagino sempre in compagnia della musica spero su un bel palco, magari quello dell’arena mi piacerebbe tanto… Sogno nel cassetto? Cantare su tutti i palchi in cui oggi vado a vedere i miei artisti preferiti… Mi piacerebbe tanto fare una collaborazione con Emma Marrone».