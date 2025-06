Asfalti Pesaro, si parte con le prime sette strade: ecco quali

PESARO – Al via la stagione degli asfalti. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora annunciano l’inizio del primo stralcio degli interventi di rifacimento del manto nelle prime 7 strade della città, con i cantieri previsti nelle prossime settimane.

«La priorità è intervenire nei tratti delle vie più trafficate e ad alta percorribilità, che presentano maggiori criticità – spiegano -. Si parte martedì da strada della Fabreccia, poi si proseguirà in via Fontesecco, Lungofoglia Caboto (da via Nobiliore a via Laurana), via Gagarin, strada Montefeltro (tratto del Mediaword), strada Pontevalle, via Ponchielli».

Questo è il cronoprogramma di lavori che il Comune realizzerà in sinergia con Marche Multiservizi. Si tratta di interventi che rientrano in una pianificazione annuale, che riguardano, in particolare, i tratti di strada interessati dai lavori di ammodernamento e miglioramento dei sottoservizi che MMS sta portando avanti nei Quartieri. Una programmazione che l’Amministrazione e l’azienda condivideranno anche nei prossimi anni, per evitare sovrapposizioni.

A seguire, con la chiusura della procedura dell’accordo quadro, e una volta individuate le ditte che effettueranno i lavori, si procederà con il secondo, terzo e quarto stralcio di asfalti, con l’obiettivo di completarli entro il prossimo autunno. Gli interventi verranno programmati in modo da ridurre al minimo i disagi alla circolazione e verranno comunicati in anticipo ai cittadini tramite i canali istituzionali del Comune e le pagine sociale del Quartieri. E concludono: «Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione. Ogni cantiere è un impegno concreto nei confronti della comunità, un passo avanti verso una città più curata, sicura e accogliente».