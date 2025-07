Asfalti Pesaro, 1,2 milioni di euro di interventi per 9 strade e 3 marciapiedi

PESARO – Strade e toppe dopo i lavori sulla fibra, al via la seconda tranche di asfalti a Pesaro: circa 1,2 milioni di euro di interventi su strade e marciapiedi della città. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora annunciano nuovi lavori per il rifacimento del manto, che si aggiungono a quelli attualmente in corso del valore di circa 700mila euro e che interessano sette, tra le principali vie cittadine.

«Diamo continuità a un impegno concreto per migliorare la qualità delle nostre strade, rendendole più sicure e funzionali per tutti. Negli ultimi anni, purtroppo, i costi per le asfaltature sono aumentati notevolmente e richiedono risorse sempre più ingenti. A parlare sono i numeri, in 8 anni, dal 2018 ad oggi, l’aumento è arrivato a superare il 40%. Un dato significativo, considerando che i tagli statali obbligano i Comuni a fare i conti con risorse limitate».

E continuano: «con i quasi 2 milioni già messi in campo dal Comune riusciamo a migliore solamente 16 strade. Si tratta di un aumento di costi che sta mettendo in difficoltà diverse Amministrazioni comunali, che fanno fatica ad individuare le risorse realmente necessarie per consentire l’adeguata manutenzione delle strade», spiegano.

«L’impegno che ci siamo presi è quello di riuscire ad individuare ulteriori finanziamenti, circa 700mila euro, con la variazione di bilancio di ottobre, per riuscire ad intervenire su altre strade, che stiamo individuando e riteniamo prioritarie».

Dopo strada della Fabbreccia, via Fontesecco, Lungofoglia Caboto (nel tratto da via Nobiliore a via Laurana), via Gagarin, strada Montefeltro (zona Mediaworld), strada Pontevalle e via Ponchielli, i nuovi interventi che partiranno da fine agosto interesseranno i tratti di strada più compromessi di SS16; via Solferino; via Bonini; via A. Costa; via Mirabelli; via Chienti; strada San Cristoforo; via Selvagrossa; strada Case Bruciate.

A questi si aggiungono tre importanti interventi sui marciapiedi di viale della Vittoria e via Fratelli Bandiera, oltre all’intervento già in corso per la realizzazione del marciapiede lungo il ponte di Borgo Santa Maria, a pochi metri dal Centro Sociale Giardino dei Tigli, che stiamo realizzando in collaborazione con la provincia.

«Con questo secondo pacchetto di lavori, investiamo ulteriori risorse importanti sulla manutenzione stradale, intervenendo in diverse zone della città, dalle più centrali alle più periferiche, dando precedenza alle strade di grande percorrenza, quelle più transitate e quindi che ne avevano più bisogno. Gli interventi rispondono anche alle segnalazioni dei cittadini e dei Quartieri, per migliorare la sicurezza e il decoro urbano, con un’attenzione particolare anche verso la viabilità pedonale. Stiamo portando avanti un programma strutturato e diffuso di manutenzioni, che coinvolge sia il centro che le aree più periferiche della città, con l’obiettivo di individuare nuove risorse e raggiungere quota 2.7milioni di euro di investimenti, per la realizzazione di nuovi interventi nei mesi autunnali».