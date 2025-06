Artigianato, Ebam compie 30 anni. Evento a Pesaro

PESARO – L’Ente Bilaterale Artigianato Marche, in occasione dei 30 anni dalla sua costituzione, propone una giornata di approfondimento e confronto sul tema del welfare come leva di crescita per l’artigianato.

In un momento congiunturale complesso con il 2024 che è stato un anno nero per l’artigianato marchigiano e il 2025 che si annuncia in linea col precedente ma almeno non peggiore, cresce il ruolo della bilateralità per orientare le scelte delle imprese artigiane e per fornire proposte adeguate in termini di politica industriale del lavoro. L’artigianato delle Marche sta attraversando una fase di incertezza e difficoltà con vari settori manifatturieri dove sono più evidenti la diminuzione della capacità produttiva, delle ore lavorate e degli investimenti. Innovazione e formazione sono le leve per invertire questa tendenza negativa ed EBAM sostiene imprese e lavoratori verso obiettivi di miglioramento mettendo a disposizione nuove risorse che derivano dall’accordo interconfederale volto ad incrementare le prestazioni.

L’evento è in programma venerdì 6 giugno dalle ore 9.30 a Palazzo Montani Antaldi di Pesaro con i saluti istituzionali del Sindaco di Pesaro Andrea Biancani, Francesco Acquaroli, Presidente Giunta Regione Marche, Riccardo Battisti, Presidente Ebam, Angelo Colombini, Vicepresidente Ebna, Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Maria Rosaria Taranto, Coordinatrice Nazionale Opna, Organismo Paritetico Nazionale dell’Artigianato. Seguirà la relazione del prof. Romano Benini, Professore di Sociologia del Made In Italy alla Sapienza che, al termine, guiderà un confronto con gli studenti di Università di Macerata in un dibattito su “Lavoro&Welfare: il punto di vista delle nuove generazioni”. Seguirà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Alessandra Pierini con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali nazionali. L’evento poi prevede la consegna di un attestato ai collaboratori Ebam che da più tempo prestano servizio presso l’Ente e infine le conclusioni di Massimo Giacchetti, vicepresidente di Ebam.

Le imprese marchigiane aderenti ad Ebam al 31.12.2024 erano 11.902 mentre i lavoratori sono 65.686. Negli anni dal 2014 al 2024 le prestazioni complessive erogate sono state 21.444 tra imprese e aziende per importi totali pari a euro 9.572.993. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA) ha erogato dal 2016 al 2024 importi per 240.478.421 euro con 21.068 imprese beneficiarie e 86.804 dipendenti delle aziende.