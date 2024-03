Il pesarese Marco Travaglini espone a Matera, opere materiche e introspettive

PESARO – La materia artistica e la trasposizione della natura. Il pesarese Marco Travagliani espone le sue opere a Matera.

A partire da Sabato 23 Marzo e fino a Domenica 12 Maggio, gli straordinari ambienti dell’ipogeo Materasum, nel campoluogo lucano, faranno da cornice alla mostra personale dell’artista pesarese Marco Travaglini, Naturalia. L’evento espositivo presenta oltre venti quadri realizzati tra il 2019 e oggi. Curata da Andrea Romoli Barberini la mostra si colloca in quella particolare declinazione dell’arte, intima e introspettiva, che ha come obiettivo prioritario, l’esperienza della pura e insopprimibile azione creatrice. La materia, con la sua forza seduttiva assume il ruolo di

protagonista assoluta, sia nelle molteplici componenti che cosituiscono i suoi agglomerati, sia nell’infinità varietà dei suoi movimenti, ora sinuosi ora spezzati.





Naturalia sarà aperta tutti i giorni dalla 10 alle 18. Biglietto 7 euro. Info +39.0835336852; +39.3662859653



Marco Travaglini è nato a Pesaro (PU) nel 1980. Laureato in economia aziendale, si avvicina alla pittura nel 2015 quando frequenta un corso tenuto da una nota ceramista della sua città. Dal 2017 inizia a dedicarsi con costanza alla sperimentazione di vari materiali utilizzati su tela e legno. Espone in mostre collettive e in spazi privati della sua città dal 2021.

Email info@ipogeomaterasum.it