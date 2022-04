Arte e impresa si fondono nel progetto “We Now”: ecco l’opera urbana dedicata alla città nella nuova sede Teknowool di Pesaro  

Si tratta di un murale realizzato dallo street artist Chekos in uno dei punti più strategici di Pesaro, all'esterno dell'azienda Teknowool

PESARO – Impresa e arte si uniscono nel progetto “We Now”, dando vita ad una nuova opera urbana dedicata alla città. Si tratta di un murale, realizzato dallo street artist di fama internazionale Chekos, che ha trovato la sua tela in Teknowool, l’azienda leader nel campo dell’efficientamento energetico.

«Una bellissima iniziativa realizzata grazie ad una delle aziende fiore all’occhiello della città, che sta concretizzando la transizione ecologica – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -. In questo nuovo spazio si trasferisce un’attività che per anni ha avuto sede vicino al cimitero centrale. Un intervento che ora ci consente di migliorare la viabilità, accessibilità e sosta nella zona, grazie alla realizzazione di un nuovo parcheggio».

Il progetto artistico ed eco-sostenibile nato dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e Teknowool, che ha dato vita alla nuova opera realizzata in uno dei punti più strategici di Pesaro: l’Interquartieri, strada di grande passaggio e collegamento tra la porta d’ingresso e il centro della città. Un’immagine bellissima «per chi transiterà lungo uno delle strade principali della città. Un progetto in linea con la volontà dell’amministrazione di colorare i luoghi grigi della città». Il sindaco annuncia poi «entro l’anno si realizzeranno altre tre opere urbane che riqualificheranno i sottopassi di Pesaro. Una delle iniziative del 2024, quando saremo Capitale Italiana della Cultura, organizzeremo un tour in bicicletta tra le opere realizzate».

«Un sogno che si realizza – ha commentato Stefano Luzi di Teknowood, ringraziando il Comune di Pesaro -. In questo progetto sono racchiusi alcuni degli elementi della tradizione della città: arte e ingegno». L’opera è stata realizzata dall’artista leccese Chekos, in collaborazione con il liceo Artistico Mengaroni. «Orgogliosi – ha detto la preside Serena Perugini – di prendere parte a iniziative che rendono ancora più bella la nostra città. I ragazzi si sono impegnati, lanciandosi a cuore aperto».