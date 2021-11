PESARO – Il “sogno del Natale” arriva a Pesaro con il Christmas Village, nello splendido scenario dei giardini di fronte a Rocca Costanza, per un mese pieno di magia e divertimento. Per bambini, famiglie ed adulti. Domani, 27 novembre, infatti apre i battenti il Villaggio di Babbo Natale (aperto fino al 6 gennaio). Uno spazio suggestivo, realizzato all’interno della manifestazione “Pesaro nel cuore”, che regalerà alle famiglie momenti di divertimento e condivisione in un paesaggio fiabesco, avvolto da luci calde e circondati dallo spirito del Natale. Il progetto, che porta in città le atmosfere della Lapponia, si estende su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati.

Il quartier generale di Babbo Natale è composto da due fabbricati in legno principali: sono la casa di Santa Claus e l’ufficio postale, inseriti in un piccolo borgo degli elfi. Saranno proprio i simpatici folletti dalle orecchie a punta a condurre il pubblico in un tour alla scoperta dei segreti dell’omone barbuto. La casa di Babbo Natale, con il suo campanile, misura oltre 70 metri quadrati ed è arredata con elementi tipici di grande pregio artigianale: il camino, la libreria, la grande poltrona, dalla quale il vecchietto con la barba bianca è pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli.

L’ufficio postale svetta con la sua guglia alta 9 metri. Una volta entrati, i bambini potranno, aiutati dai genitori e dagli elfi, imbucare la loro letterina per Babbo Natale. Dopo la timbratura, la letterina verrà custodita nella grande cassetta postale, insieme a quelle dei bambini di tutto il mondo. A tutti i piccoli visitatori verrà regalato anche un simpatico attestato “amico di Babbo Natale”. La visita si chiude con il ricovero della slitta, alta tre metri, dove le famiglie possono sedersi e scattare una foto ricordo prima che parta, piena di regali, nella notte più lunga e magica dell’anno.

«Il progetto è unico nel suo genere, un vero e proprio parco a tema – spiega Michele Di Stefano, Ceo di Ea Comunicazione e organizzatore dell’evento -. È stato pensato per far vivere un’esperienza speciale a 360 gradi ai bambini e alle famiglie. Offriamo qualcosa di diverso, qualcosa di valore, perché le nostre non sono delle semplici casette ma abbiamo strutture artigianali realizzate completamente in legno. Il villaggio si estende per oltre 2mila metri quadrati ed i fabbricati sono di altissima qualità artistica grazie al coinvolgimento di capaci professionisti. Basti pensare alle scenografie realizzate a mano dai maestri dei teatri più importanti d’Italia. Per selezionare Babbo Natale abbiamo fatto un vero e proprio casting ed anche tutti i costumi dei personaggi che popolano il villaggio sono quelli di scena teatrale. E poi c’è l’aspetto emozionale perché i visitatori entrano in una atmosfera magica in cui non mancheranno performance artistiche, scherzi degli elfi ed animazioni esclusive. Sarà sempre bene guardarsi le spalle!».

Evento nell’evento il musical “Un Natale da favola”: cantato dal vivo e con protagonisti personaggi fantastici che vivono nel giardino dell’incanto. A cura di Elena Ronchetti, direttrice artistica del Christmas Village, andrà in scena quattro volte al giorno in orari prestabiliti (inizio spettacolo ore: 12:00-14:30-16:00-18:00) . Inoltre per i bambini e anche per gli adulti sarà possibile entrare nella magia del musical con lezioni di canti natalizi, lezioni di danza degli elfi e splendide passeggiate in compagnia delle principesse del Natale.

All’interno del villaggio ci sarà anche una area di street food con la possibilità di trovare proposte dolci e salate.

Dal 27 novembre il Christmas Village è aperto tutti weekend dalle 10 alle 19. Apertura straordinaria l’8 dicembre (sempre dalle 10 alle 19). Dal 23 dicembre al 6 gennaio sarà invece aperto tutti i giorni nel consueto orario 10-19. E’ possibile acquistare i biglietti di ingresso sul sito ciaotickets.com oppure presso la biglietteria del villaggio. Prezzi: 15 euro adulti e bambini, gratis bambini da 0-3 anni.