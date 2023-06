FANO – Monopoly, il primo gioco in scatola della storia, arriva a Fano con un’edizione esclusiva e personalizzata. Il Comune di Fano, per primo nelle Marche, rende omaggio alla sua città con una versione speciale di un classico intramontabile del divertimento. Monopoly Edizione Fano nasce da una sinergia tra Comune di Fano, Spazio Conad, Winning Moves, in collaborazione con Omnia Comunicazione.



«Un pezzo da collezione pensato per celebrare l’essere fanesi – ha dichiarato in conferenza stampa nella sala della Concordia il sindaco di Fano, Massimo Seri – Un tributo quindi alla città e un modo per poter rivivere un pezzo storico della nostra identità in maniera unica. Valorizzare la comunità ed esaltare le nostre peculiarità sono solo alcune delle prerogative del gioco del Monopoly dedicato a Fano. Non ci resta che conquistare la città, divertendoci e apprezzando ancor di più le nostre bellezze».



«Siamo particolarmente felici di poter offrire ai fanesi un gioco da tavolo che appartiene alla memoria collettiva e al contempo un tributo alla città e ai suoi monumenti – ha sottolineato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – Questa versione speciale avrà infatti i nomi delle piazze e dei quartieri della città e saprà far divertire i giocatori più giovani così come gli amanti storici del Monopoly ».



«E’ un bel modo per rendere omaggio alla città – ha detto in conferenza stampa l’assessore Barbara Brunori, che ha svolto un ruolo da collante per la definizione del progetto – per valorizzare le sue bellezze, ma anche per esaltare la rete di solidarietà messa in campo dagli imprenditori che hanno creduto nel progetto, poichè una parte del ricavato sarà devoluta a un’associazione, che sarà individuata insieme ai partners. Un modello positivo che abbiamo bisogno di promuovere sempre più, sia a livello turistico, che nel collegamento delle imprese, unite per creare un gioco comune per la città».



«Il progetto ci è piaciuto sin da subito – dichiara Massimo Marchionni, amministratore di Spazio Conad – L’idea di legare il gioco del Monopoly alla città e alle aziende locali ci è sembrata un’ottima idea, soprattutto perchè per noi di Conad è fondamentale promuovere il territorio e la comunità dove operiamo».



Il mitico gioco presenterà una veste completamente ‘fanese’, non solo nel packaging, ma anche in tutti gli elementi di gioco. La scatola riporterà l’immagine della Città della Fortuna così come il Tabellone di gioco e, se le regole sono le stesse dell’edizione originale, cambiano, invece, tutte le caselle. Si lanceranno i dadi e si giocherà con un’edizione ad hoc che contemplerà le piazze, le vie fino agli scorci più belli della città, conosciuti e amati. Si entrerà nel vivo della cultura cittadina, scoprendo i luoghi simbolo e gli angoli più suggestivi, a partire dall’Arco d’Augusto, la porta di accesso della città e cuore della romanità o per esempio l’ex Chiesa di San Francesco, uno dei complessi monumentali più belli e poi il porto, il centro della Fano marinara per ammirare i Quadri o Il Gugul e i due litorali della movida estiva.

Il gioco sarà in vendita (al prezzo di 29.90 euro) dal 22 giugno presso Spazio Conad – Fano Center mentre il 23 giugno sempre all’interno del centro commerciale Fano Center avrà luogo l’evento lancio con un enorme tabellone per un’esperienza di gioco originale in compagnia della mascotte Mr. Monopoly.

Nato nel 1935, Monopoly è riuscito a conquistare milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, tanto da confermarsi il gioco in scatola più venduto e diffuso, con oltre un miliardo di persone che vi hanno giocato almeno una volta in 114 nazioni e in ben 47 lingue.