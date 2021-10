Arcigay Agorà Pesaro Urbino scende in piazza dopo l’affossamento del Ddl Zan

L'associazione si dice «delusa. Occasione persa per spostare avanti l'asticella della civiltà e dei diritti». Appuntamento in piazzale della Libertà a Pesaro

PESARO – Ddl Zan, Arcigay Agorà Pesaro-Urbino manifesterà in piazza. L’associazione si dice «profondamente delusa per l’affossamento del DDL Zan avvenuto mercoledì 27 scorso al Senato della Repubblica dopo mesi dalla sua approvazione da parte della Camera dei Deputati. Pensiamo che il Senato abbia perso una grande occasione per spostare in avanti l’asticella della civiltà in Italia, abbandonando una norma che avrebbe garantito minime tutele contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo.

Norma, fra l’altro, voluta dalla maggior parte del Paese stando a diversi sondaggi. Il Senato ha fallito nell’intento dimostrando di essere molto distante dal Paese reale. Per questo motivo chiediamo alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni, sindacati e alle e ai rappresentanti delle istituzioni di scendere con noi, questo sabato 30, in piazzale della Libertà a Pesaro per un sit in che inizierà alle ore 15.30».

La manifestazione sarà l’occasione «di dimostrare quanto i diritti civili e umani siano importanti per noi, per fare rete e discutere sul fatto che anche se la Zan è affossata, noi chiediamo molto di più. Vogliamo spingere il Legislatore ad ampliare i diritti in questo Paese. Discutiamone insieme, in piazza. Dimostriamo a chi non vuole ascoltarci che le nostre differenze sono una forza con la quale costruiamo il nostro presente ed il nostro futuro. Migliore, per tutti».