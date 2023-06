L’archeologia a misura di bambini: dal 16 al 18 giugno a Gradara il laboratorio “A tutto mosaico”

GRADARA – Un’arte millenaria, tramandata per generazioni e generazioni, che oggi diventa un’esperienza divertente e affascinante, a misura di bambino. Anche Gradara aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, che si svolgono ogni anno nel terzo fine settimana di giugno. Tutti i luoghi della cultura statali e non statali sono invitati a partecipare organizzando eventi culturali e iniziative a carattere divulgativo o didattico che diano risalto a progetti e attività archeologiche in corso, la cui specificità rimane il più delle volte preclusa ai non addetti ai lavori. Quest’anno la Rocca di Gradara ospiterà un’iniziativa pensata appositamente per i più piccoli e le loro famiglie, offrendo la possibilità di avvicinarsi in maniera ludica e creativa al mondo dell’archeologia. Nasce così “A tutto mosaico”, in programma nelle giornate del 16,17 e 18 giugno. Tessera dopo tessera, mettendo in gioco la loro creatività, i bambini avranno modo di sperimentare tecniche e materiali inusuali dando forma al proprio personale manufatto.

Rocca di Gradara

Orario: dalle 16.00 alle 17.30

bambini dai 5 anni

laboratorio gratuito (ingresso Rocca a pagamento per gli adulti accompagnatori)

posti limitati – prenotazione consigliata (0541964181)