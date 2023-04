Apre Pesaro Avventura: 18 percorsi tra carrucole, il vecchio West e l’area jump a Villa San Martino

PESARO – Carrucole, il villaggio del West, il jump tree, l’area baby e quella playground inclusiva. È questo il set di “Pesaro Avventura” il nuovo parco avventura urbano creato dalla Top Adventure Park in via Togliatti, a Villa San Martino.

«Complimenti ad Alfredo Manzaroli, alla famiglia Ferri e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo luogo – ha detto il sindaco Matteo Ricci -: un bel investimento nel cuore di Villa San Martino, un’area strategica per lo sport, il buon vivere e il divertimento». E in evoluzione, «Accoglierà il Centro della FIP (grazie ai fondi PNRR ottenuti dalla città) che arricchirà una zona che negli anni è cresciuta diventando davvero interessante dal punto di vista sportivo e del tempo libero, e collocata a due passi dal centro storico e dal mare». L’inaugurazione del parco “Pesaro Avventura” si inserisce in questo contesto, «e dà un valore aggiunto alla proposta turismo del territorio: è un’attività che mancava alla città e che siamo felici di inaugurare in questo luogo, tra questi alberi così imponenti che sarà possibile sentire respirare mentre si fa attività fisica e mentre si socializza. Farlo attraverso lo sport, nella natura, è fondamentale per i ragazzi».

«Felici di festeggiare questo traguardo per la città – ha sottolineato Mila Della Dora, assessora alla Rapidità -: un parco avventura mancava a Pesaro e al territorio. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo realizzare in un contesto urbano molto frequentato e particolarmente interessante dal punto di vista educativo e formativo. “Pesaro Avventura” sarà un punto di riferimento per il Quartiere 10 e per le tante famiglie che decideranno di fare un percorso inclusivo, sostenibile all’insegna dell’attività fisica da vivere nella natura». I 18 percorsi del parco sono stati infatti realizzati usando gli alberi presenti in parte di un’area privata (di proprietà della famiglia Ferri) del Quartiere. La restante, sarà fruibile gratuitamente dalle famiglie pesaresi, dai turisti e, soprattutto, dai frequentatori dell’attigua Cittadella del Basket, del playground Mattioli, dei campi da calcio e da calcio a 5 e delle scuole. «Fra pochi giorni – ha aggiunto Della Dora – ci raggiungeranno gli atleti che parteciperanno ai tornei giovanili di basket in programma a Pesaro e che hanno già chiesto una convenzione con “Pesaro Avventura”, a dimostrazione dell’appeal che questo luogo esercita e della sua capacità di offrire una proposta d’intrattenimento trasversale».

Qualità messe in campo dalla Top Adventure Park di Alfredo Manzaroli, che conta 110 parchi avventura realizzati; 6 di questi sono gestiti direttamente dall’azienda di San Marino, tra cui (unico nelle Marche) quello di Pesaro, «Una città che ci ha accolto in modo straordinario, come forse mai ci è successo in 16 anni – ha evidenziato il presidente Manzaroli -. Ringrazio l’Amministrazione comunale che ci ha aiutati a essere qui oggi in questo spazio molto bello che ha concretizzato una collaborazione virtuosa, che ha reso un’area privata aperta alla fruizione pubblica. L’obiettivo è rendere sempre più bello e vissuto “Pesaro Avventura” e continuare a fondere tutte le sue “anime”, quella ludica, quella didattica, quella motoria e quella di socializzazione».

Presenti al taglio del nastro le autorità civili, militari e religiose della città.

Info e orari: PesaroAvventura.it.