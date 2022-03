Apre l’ambulatorio Cure Palliative al Distretto di Pesaro

PESARO – Dal 5 aprile sarà attivato l’ambulatorio delle cure palliative al Distretto di Pesaro di via XI Febbraio al secondo piano.

L’attività ambulatoriale verrà garantita tutti i martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dall’equipe multidisciplinare dell’Hospice di Fossombrone, diretta dal medico Carlo Alberto Brunori. Sarà possibile prenotare, con impegnativa del medico di medicina generale, la prima visita multidisciplinare per cure palliative – incluso stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) – e visita di controllo per cure palliative – incluso rivalutazione del PAI -.



Le prenotazioni, come di consueto, dovranno essere effettuate tramite gli sportelli CUP o attraverso il CUP telefonico (800.0987.98 da telefono fisso 0721-1779301 da cellulare).



«L’istituzione di tale ambulatorio è un passo importante nell’ambito della rete delle cure palliative, previste dalla legge 38/2010, – ha detto Romeo Magnoni, Direttore dell’AV1 – esse rappresentano un approccio clinico specialistico che mira a migliorare la qualità della vita dei malati di malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza fisica, psicologica e spirituale».

La dr.ssa Elisabetta Esposto, direttore del Distretto di Pesaro aggiunge «Sono cure rivolte non solo al fine vita oncologico, ma anche a malattie neurodegenerative o neuro muscolari degenerative cercando di accompagnare con dignità le varie fasi della malattia e della vita dell’assistito»,