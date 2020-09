APECCHIO – Risveglio a dir poco movimentato ad Apecchio dove, nella prima mattinata di ieri, 6 settembre, una vettura impazzita è finita in una piazzetta travolgendo tutto ciò che ha trovato sul suo cammino. Erano circa le 6 di mattina quando la Fiat Punto con a bordo una coppia torinese è piombata sulla piazza.



Alla guida della vettura c’era il marito che, su di un tratto rettilineo, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell’auto, travolgendo nell’ordine, un manufatto di pietra di circa due quintali, la colonnina del metano, un palo della luce. Il mezzo ha poi terminato la sua folle corsa contro una vettura parcheggiata. Fortunatamente, visto l’orario, nessuno stava transitando in quella zona.



Incolume anche la coppia che è uscita dalla macchina autonomamente.

Sul posto i Carabinieri di Apecchio per regolare il traffico ed il carro attrezzi per la rimozione dei rottami. I coniugi erano in vacanza e da Bologna si stavano dirigendo verso Gubbio.