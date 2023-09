Apecchio, tre giorni di tartufo e birra. Orietta Berti sarà la regina

APECCHIO- Ad Apecchio il binomio tartufo e birra sono le leve per la promozione di un intero territorio. Proprio in quest’ottica venerdì, sabato e domenica torna “Tartufo e Birra – 41^ Mostra Mercato del Tartufo”, evento atteso da turisti, visitatori e buongustai per diventare davvero protagonisti di questo bellissimo e autentico angolo di Appennino.

Chi allora meglio di Orietta Berti, cantante e volto TV, passata dalla grande canzone italiana a riproporsi icona pop, poteva essere scelta per essere incoronata Regina del Tartufo? Domenica alla 17,30 sul palco centrale l’ ”Orietta nazionale” è pronta con la sua straripante simpatia ad esibirsi nell’attesissimo concerto e ad indossare scettro e corona per una cerimonia che si prospetta spettacolare, vulcanica e letteralmente pirotecnica.

Il programma

Ma andiamo con ordine: il sipario si alza venerdì 29 Settembre alle ore 18 con l’apertura delle tipiche osterie del centro storico che verranno subito messe alla prova dal concorso “Che Gusto!” con una giuria di esperti che, dopo accurati assaggi, proclamerà il miglior piatto al tartufo, il miglior piatto alla birra ed il miglior vino sfuso marchigiano. Le osterie che animano la festa con la loro allegria e i loro piatti preparati a regola d’arte rappresentano i luoghi più autentici dove gustare i piatti della tradizione apecchiese, tra cui spuntano tre pietanze speciali che hanno ricevuto la De.Co. (denominazione comunale): il Salmì del Prete, la Coradella di Agnello di Serravalle di Carda e il Bostrengo.

Sabato 30 Settembre la Mostra entra nel vivo con il taglio del nastro alle ore 11 in piazza San Martino alla presenza delle autorità e della testimonial delle Alte Marche, la più volte campionessa mondiale di scherma Elisa Di Francisca. Si alterneranno, poi, due momenti di intrattenimento musicale: con i maestri Fabio Battistelli (clarinetto) e Stefano Falleri (chitarra) sulle note di Ennio Morricone e con il Raffy Jazz Quartet, insieme al suggestivo racconto delle “Storie di tartufo e di amicizia” con interpreti e testimonianze del mondo che circonda questo prezioso prodotto della nostra terra. Alle ore 17 sale invece sul palco una grande protagonista dell’evento, l’alogastronomia, quel connubio vincente tra la birra e i piatti tipici locali. In piazza arriva una degustazione di birre locali abbinate ai prodotti del territorio a cura di Slow Food Catria e Nerone, Associazione Italiana Sommelier Marche Pesaro e dell’Associazione Le donne della birra.

Alle 18 nei locali dell’Ex Consorzio il territorio si rivela nel linguaggio della fotografia con l’apertura delle mostre fotografiche “Portici d’ombre – Ricerca personale di memoria collettiva di Alessandro Meloni”, evento che rappresenta uno spin-off del Festival TANK – Immagine Analogica e “T&B – Tradizioni e Bellezze della nostra terra: un viaggio fotografico nell’Artigianato e nell’Agricoltura” con splendide immagini d’archivio.

Domenica 1 Ottobre alle 11.30 in piazza San Martino il conferimento del premio “Apecchio Città della Birra – Premio Franco Re” ai due birrifici locali Amarcord e Collesi da parte del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati On. Mirco Carloni. A presentare l’evento ci sarà Tinto, spumeggiante conduttore radiofonico e televisivo. Alle 17.30, finalmente, l’intramontabile Orietta Berti in concerto che sarà poi proclamata Regina del Tartufo 2023.

Il gran finale è affidato ad uno spettacolo pirotecnico.