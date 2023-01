Apecchio, precipita dalla finestra di casa e finisce sul tetto della capanna degli attrezzi

APECCHIO – Un volo di 8 metri e poi lo schianto sul tetto di una capanna per gli attrezzi. È quanto avvenuto ad Apecchio nella notte a cavallo tra il 28 e 29 gennaio. Una donna di circa 40 anni, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitata da una finestra della sua abitazione sita nei piani superiori di uno stabile.



A svegliare la comunità sono state le sirene dei soccorritori, nel cuore della notte, sono intervenuti nel comune pesarese per evitare il peggio: 118, vigili del fuoco ed i carabinieri di Cagli. Dopo averla stabilizzata la donna è stata prima trasferita al nosocomio di Urbino, poi all’ospedale regionale di Torrette.



Diverse le fratture riportate nel volo ma, dalle indiscrezioni trapelate nella mattinata del 30 gennaio, la sua vita non sarebbe in pericolo. La dinamica dell’incidente domestico è al vaglio delle autorità: nessuna ipotesi è ancora da scartare, compresa quella del gesto volontario.