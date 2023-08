Apecchio, non è in pericolo di vita il centauro finito contro il guardrail

APECCHIO – Non sarebbe in pericolo di vita il centauro 66enne rimasto vittima di un grave incidente nella giornata del 30 luglio. L’uomo, originario di Tavernelle. Stava percorrendo l’ex statale Apecchiese 257 quando, in località Sassorotto, tra Apecchio e Piobbico, avrebbe perso il controllo del suo mezzo finendo con violenza contro il guardrail.



A dare l’allarme sarebbe stato un altro motociclista: sul posto sono subito giunti gli uomini del 118 che si sono avvalsi del trasferimento del ferito in codice rosso in eliambulanza. Durante il trasferimento l’uomo non avrebbe mai perso conoscenza. Il 66enne si trova tutt’ora ricoverato al nosocomio regionale. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Il tratto, molto amato dai motociclisti, è purtroppo tristemente famoso per la sua pericolosità.