Apecchio, con la moto finisce in un fossato tra rovi: soccorso dai vigili del fuoco

APECCHIO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:15 circa ad Apecchio (PU) per soccorrere una persona finita in un fossato a seguito di un incidente con la propria moto.

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili di Cagli ha provveduto al recupero dell’infortunato, aprendosi un varco tra i rovi e liberando l’area dai rami con l’utilizzo di roncole e motosega.

Il personale del 118, giunto con l’elisoccorso, ha stabilizzato il ferito che è stato poi riportato in strada su barella e trasferito a bordo dell’eliambulanza.