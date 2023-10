APECCHIO – È ancora ricoverato in prognosi riservata l’80enne che, nella giornata del 9 ottobre è caduto dalle scale ed ha battuto violentemente la testa a terra. È successo ad Apecchio. Al momento dell’incidente sembrerebbe che l’anziano stesse potando un albero: un piede messo male avrebbe causato la rovinosa caduta.



A dare l’allarme sarebbe stata una vicina che ha assistito a tutta la scena. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, si è avvalso dell’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio regionale di Torrette. Durane le operazioni di soccorso l’80enne non avrebbe mai perso conoscenza.