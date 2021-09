Apecchio, doppio blitz dei ladri mentre i proprietari sono fuori: trafugati contanti e preziosi

A rendere più inquietanti i furti il fatto che siano stati compiuti in pieno giorno. In uno degli episodi la casa non era nemmeno vuota. Il bottino supera i 2mila euro

APECCHIO – Doppio blitz dei ladri in Via dei Martiri della Libertà ad Apecchio. Sono state due le abitazioni prese di mira nelle ultime ore. A rendere ancora più inquietante i furti, il fatto che i ladri abbiano agito in pieno giorno.

Nel primo episodio, i balordi hanno atteso che, come consuetudine, i legittimi proprietari si recassero alla funzione religiosa domenicale per entrare in azione: dopo aver forzato la porta blindata, una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di qualcosa di valore.



Recuperate delle chiavi, sono riusciti ad aprire la fuciliera ma hanno desistito dal rubare le armi da caccia presenti. Non avendo trovato contanti o gioielli, se ne sono andati a mani vuote. L’inquietante scoperta è stata fatta intorno alle 12, quando la famiglia ha fatto ritorno a casa. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine locali.

Meno fortunati i componenti di un altro nucleo familiare residente a poche centinaia di metri dalla prima casa colpita. In questo caso, nonostante la concomitante presenza di una persona nell’appartamento al piano terra, i ladri si sono introdotti nel secondo piano: qui hanno trovato contanti, circa 2mila euro, e preziosi. Purtroppo la vittima ha scoperto l’ammanco quando i ladri erano oramai fuggiti. La notizia è stata anche condivisa sui social: in molti parlano di una coppia a bordo di una Panda rossa che si aggira in modo sospetto da giorni nel quartiere. Chiunque possa fornire dettagli o indizi utili è pregato di rivolgersi alle autorità.