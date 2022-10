Numerosi di loro sono stati trovati sprovvisti di autorizzazioni, ad utilizzare metodologie non idonee per la conservazione, e soprattutto a raccogliere più del peso consentito dalla legge

APECCHIO – Fungaioli sotto la lente d’ingrandimento del Raggruppamento Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) di Pesaro Urbino che negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli nei boschi dell’alto pesarese ed in particolare sul Monte Nerone. Le verifiche si sono rese necessarie soprattutto dopo l’episodio che ha portato all’avvelenamento di una coppia di coniugi che aveva erroneamente colto e consumato dei velenosissimi esemplari di Amanita falloide.



In particolare per l’uomo, ancora ricoverato all’ospedale Regionale di Torrette, si era reso necessario il trapianto di fegato. Lo scopo di queste verifiche è innanzitutto tutelare la salute dei raccoglitori e dei consumatori. Ad essere controllati sono stati circa 40 fungaioli: numerosi di loro sono stati trovati sprovvisti di autorizzazioni, ad utilizzare metodologie non idonee per la conservazione, e soprattutto a raccogliere più del peso consentito dalla legge. Per lo sono scattate sanzioni fino a 1500 euro.