APECCHIO – Brutta disavventura per un centauro che viaggiava in sella al suo bolide sulla strada Apecchiese. Erano circa le 15 del 20 giugno quando l’uomo, originario di Città di Castello, durante un sorpasso, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.



La caduta è avvenuta in zona Caldese, a pochi chilometri da Apecchio. Il centauro stava viaggiando con altri tre amici che, solo dopo qualche minuto, non vedendolo più, sono tornati indietro scoprendo cosa era accaduto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, a sua volta, ha optato per allertare l’eliambulanza. L’uomo, che è rimasto sempre cosciente, lamentava forti dolori alla schiena e problemi respiratori; i sanitari lo hanno così trasferito all’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.