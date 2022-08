Apecchio, centauro si schianta con un furgone: non è in pericolo di vita

APECCHIO – Grave schianto nella giornata del 7 agosto sulla strada Provinciale che sale alla frazione di Apecchio: a rimanere coinvolti un centauro in sella ad una Suzuki di grossa cilindrata ed un furgone Opel Vivaro che marciava in senso opposto.



Per cause ancora da chiarire i due mezzi hanno impattato all’altezza della frazione di Colombara. Ad avere la peggio è stato naturalmente il motociclista: nell’impatto il mezzo è andato completamente distrutto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo averlo stabilizzato, alla luce dei gravi traumi, si è avvalso del trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Illesi anche se sotto shock i 4 occupanti del furgone. Sul luogo anche una pattuglia della Polizia locale, per rilievi del caso e per dirigere il traffico molto intenso a quell’ora.