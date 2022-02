Turismo, Apa Hotels Pesaro incontra i bagnini: «Accoglienza fragile, servono servizi integrati»

PESARO – Accoglienza e spiagge. L’Associazione Pesarese Albergatori ha incontrato una rappresentanza degli operatori balneari di Pesaro, sia di “levante” che “ponente”. «L’obiettivo è quello di mettere a fattor comune le relative istanze e competenze come presupposto di un percorso che porti ad un progetto di sviluppo condiviso per il settore turistico pesarese – spiega Apa Hotels – La situazione pandemica degli ultimi anni ha fatto emergere le fragilità dell’accoglienza cittadina, in parte vanificando gli ingenti sforzi sostenuti dalle categorie rappresentate. È volontà congiunta prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione estiva, garantendo a chi vorrà visitare la nostra città una accoglienza di qualità con servizi quanto più integrati e sostenibili. Nell’incontro odierno sono stati trattati diversi temi: da come poter offrire migliori servizi turistici alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge e del litorale cittadino divenuta una necessità improrogabile».

Apa Hotel rileva anche di «riconoscere l’impegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche nello stanziamento di fondi finalizzati alla mitigazione del problema sia a sottomonte che a levante». E aggiunge: «Allo stesso modo riscontriamo che si debba fare di più per la risoluzione di quello che oggi si presenta un problema ciclico e ricorrente delle nostre coste. Ci preme ricordare che la mancanza di posti in spiaggia renderebbe inefficace qualsiasi progetto di sviluppo turistico. Siamo quindi disponibili, in un’ottica propositiva di sviluppo del comparto turistico, a farci tutti insieme parte attiva e collaborativa per quanto nelle nostre possibilità con le istituzioni e gli enti di competenza perché Pesaro possa diventare sempre più attrattiva per il nostro mare, già da anni bandiera blu, e le nostre spiagge già oggi apprezzate da migliaia di turisti che ci scelgono per le loro vacanze».