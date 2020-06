Sono 5G le antenne in zona mare? Insieme per Fano chiede trasparenza

Non sono passati inosservati i lavori per le due antenne in viale Adriatico e viale Cairoli. Davide Delvecchio, esponente del Gruppo consiliare: «Il ruolo di un amministratore deve essere di massima chiarezza»

FANO – In corso di installazione antenne sperimentali 5G a Fano? A chiedere pubblicamente chiarimenti su quale sia la politica al riguardo da parte degli amministratori di Fano è Davide Delvecchio, esponente del Gruppo consiliare Insieme Per Fano-UDC. Non sono passate infatti inosservate le due antenne in via di installazione nella zona mare, in viale Adriatico e in viale Cairoli.

Il termine 5G, acronimo di 5th Generation, indica le tecnologie e gli standard di ‘quinta generazione’ con prestazioni e velocità superiori a quelli della precedente tecnologia 4G/IMT-Advanced: in pratica questi nuovi supporti garantirebbero prestazioni superiori, in termini di qualità e di velocità, rispetto alla generazione precedente.



Nonostante non esistano studi scientifici che ne evidenzino effetti negativi sulla salute umana correlati alle esposizioni prolungate, non sono pochi coloro che richiedono di non utilizzare questa nuova tecnologia fino a quando ogni eventuale rischio non sia escluso con certezza assoluta.



Quella sul 5G è una tematica che sta facendo molto discutere su scala nazionale e mondiale proprio perché manca ancora una documentazione scientifica approfondita che descriva gli effetti a lungo termine derivati da esposizioni prolungate.

Il commissario provinciale dell’Udc si rivolge in particolare al sindaco Massimo Seri chiedendo lumi: «Il ruolo di un amministratore deve essere di massima trasparenza – sottolinea Delvecchio – deve chiarire alla cittadinanza se ci siano sperimentazioni in atto sul 5G a Fano».