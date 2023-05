Antenna di Fiorenzuola, Biancani: «Se non si potrà rimuovere bando per artisti per ridurre impatto visivo»

PESARO – L’antenna di 30 metri a Fiorenzuola ha generato polemiche e malcontento tra cittadini e residenti. L’opposizione è già insorta parlando di uno “sfregio”.



Il consigliere regionale Andrea Biancani prova a mediare con una proposta. «La soluzione migliore è spostarla, se non si riesce si potrebbe fare un concorso di idee aperto agli artisti per ridurre l’impatto negativo. In effetti l’impatto non è da poco. Ritengo che una soluzione vada trovata, almeno dal punto di vista estetico. Non so se sarà possibile rimuoverla o ridurla. I tecnici staranno facendo le loro valutazioni. Se non si potesse spostare o ridurre, che sarebbe la cosa migliore, almeno si potrebbe fare un bando, aperto agli artisti, per poter valutare le diverse proposte e trovare una soluzione per ridurre l’impatto visivo».