Ant Pesaro: «Attenzione alle truffe, non chiediamo donazioni a casa o al telefono»

PESARO – Finti incaricati Ant, attenzione alle truffe. L’associazione benefica per sostenere le persone malate di tumore fa sapere: «A seguito di segnalazioni che ci sono pervenute negli ultimi giorni, Fondazione Ant Italia Onlus, presente nelle Marche da oltre 30 anni, ci tiene a ribadire che non effettua campagne di raccolta fondi a domicilio, presentandosi a casa o presso negozi, né per via telefonica.

Purtroppo non è la prima volta che amici, donatori e volontari Ant segnalano episodi del genere, soprattutto con l’avvicinarsi dei periodi di festa. Per questo motivo la nostra Fondazione raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione, ricordando che: Ant non chiede donazioni telefonandovi, né bussa alla porta di casa o entra nel vostro negozio per chiedere un contributo. Se registrate un episodio del genere: non date soldi e segnalateci subito l’accaduto» (recapiti su www.ant.it/marche – Dove siamo nelle Marche).

Per Ant il sostegno dei cittadini è fondamentale: sono le donazioni di privati ed aziende che permettono le attività di assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore, le visite di prevenzione oncologica alla cittadinanza, la formazione e la ricerca. Ed è per questo che Ant, grazie al supporto dei suoi volontari, organizza tutto l’anno campagne di raccolta fondi ufficiali, sia locali che nazionali, promuovendo eventi ed iniziative autorizzate a cui chiediamo a tutti di partecipare e contribuire. Ma ricordiamo, ancora una volta, che Fondazione Ant non chiede donazioni in contanti con il porta a porta o telefonando. Le uniche modalità attraverso cui è possibile fare una donazione ad Ant sono:

on line con Carta di Credito sul sito ant.it

tramite Conto Corrente Postale n. 11424405

con Bonifico intestato a Fondazione ANT Italia Onlus (IBAN IT 77 V 03069 02491 100000001779)

presso le Delegazioni ANT e le sedi locali (indirizzi su www.ant.it/marche Dove siamo nelle Marche)

in occasione di iniziative e manifestazioni ai banchetti gestiti dai Volontari, riconoscibili da pettorina ANT, con rilascio di regolare ricevuta

attraverso un lascito testamentario a favore di ANT (per informazioni lasciti@ant.it)

con donazione continuativa (SDD)

scegliendo di destinare il 5×1000 dell’IRPEF a Fondazione ANT Italia Onlus, inserendo il codice fiscale 01229650377 nella dichiarazione dei redditi.

Grazie alle donazioni di privati e aziende, ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da Ant, garantendo la dignità e qualità della vita (“Eubiosia”) fino all’ultimo giorno.