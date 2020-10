Crisi di ansia e isolamento sociale: il Centro di ascolto Passaparola di Pesaro pronto ad aiutare i giovani

PESARO – Le problematiche dei giovani, i loro disagi. Il Centro di Ascolto Passaparola di Pesaro cambia sede, ma resta un punto di riferimento per i ragazzi.



Si tratta di uno spazio di incontro ed ascolto dove ragazzi, ragazze e adulti di riferimento possono portare una situazione di difficoltà personale e/o familiare. L’ottica è quella di offrire uno spazio di riflessione accompagnata a tutti i soggetti che svolgono una funzione significativa nel processo di crescita del ragazzo e della ragazza.

L’obiettivo di fondo è la prevenzione del disagio individuale e la possibile risoluzione di situazione problematiche, che possono vedere come protagonisti anche genitori ed insegnanti, in un’ottica di promozione del benessere diffuso e della collaborazione, come forma attiva per affrontare la complessità delle situazioni di difficoltà.



Si sposta di poche centinaia di metri, dal campus all’interno della Biblioteca delle 5 Torri, sede del 2 ° Quartiere – Cinque Torri – Santa Veneranda, in via Largo Volontari del Sangue.

«Vogliamo essere al fianco dei ragazzi – ha detto Roberto Drago, coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n° 1 di Pesaro – e captare i loro bisogni e i loro disagi. Abbiamo avuto giovani con il problema dell’isolamento sociale, crisi di ansia e di panico. Ecco vogliamo capire cosa ha lasciato nei ragazzini il lockdown, per prevenire situazioni di difficoltà. Un confronto costante con la scuola e che ci permette di essere un’antenna del nostro territorio in grado di fare diagnosi precoci, lavorando sull’agio e prevenendo il disagio. Come successo in questi ultimi mesi, in cui il ‘ritiro sociale’ un fenomeno in crescita, ha avuto risvolti inediti a causa del Covid e come le crisi d’ansia e di panico, aumentate in modo esponenziale negli ultimi 10 anni. Passaparola è tra i primi luoghi in cui è possibile conoscere e individuare nuove tendenze, nuove problematiche».



Mila Della Dora, assessore al Benessere, ha parlato di un «un servizio prezioso per la nostra città che volevamo mantenere. Negli anni, Passaparola ha affrontato nuove richieste e dinamiche sociali continuando a rispondere ai numeri in crescita di interventi. Un dato che, da una parte, conferma il valore del servizio e la sua notorietà, dall’altro interroga sull’aumento delle problematiche che coinvolgono i giovani».

Nato nel 1995 come servizio territoriale sperimentale del Servizio Politiche Sociali, Passaparola rappresenta un nodo della rete di interventi per la prevenzione del disagio e la promozione dell’agio del mondo giovanile, attivata dal Comune di Pesaro.

Sono i numeri a confermare il valore del servizio: «Contiamo circa 800 accessi l’anno – ha aggiunto Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà e presidente del Comitato dei Sindaci Ambito Territoriale 1 -. Cifra che sottolinea l’importanza del Centro per le famiglie e per l’intero mondo della scuola, compresi i professori, coinvolti in una rete efficiente e strategica che comprende i servizi socio-sanitari del territorio e che è stata sempre attiva, anche in periodo d’emergenza Covid-19».

Le figure professionali presenti presso il Centro di Ascolto sono tre psicologhe psicoterapeute, adeguatamente formate sul tema adolescenza e sostegno alla famiglia.

«La connessione tra tutti i referenti del sistema socio-sanitario coinvolti – ha detto Ilaria Baffioni Venturi, psicologa Passaparola – permette il passaggio puntuale delle importanti. Offriamo uno spazio di ascolto di emozioni, sentimenti, crisi, dubbi per i giovani, per gli insegnanti e gli educatori».



«Grazie alla presenza del Centro, lo psicologo è diventato una figura familiare – ha aggiunto Eva Dallasta, psicologa Passaparola – a cui rivolgersi senza paure, né resistenze non solo per problematiche gravi ma anche per disagi lievi».

Il Centro è aperto i pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Nel corso dell’anno giorni e orari potrebbero subire dei cambiamenti pertanto si prega di contattare il Centro telefonicamente chiamando al numero 0721.454867, tramite Whatsapp al numero 327.3843617 o tramite e-mail a passaparola@comune.pesaro.pu.it.